Raconter les attentats de Charlie Hebdo, “une entreprise perdue d’avance”

Dessinateur et directeur de la rédaction, Riss — qui avait été touché à l’épaule — s’apprête à publier un témoignage, Une minute quarante-neuf secondes. Lui qui avait rejoint la rédaction en 1992, avait partagé la direction du journal satirique avec Charb, suite au départ de Philippe Bal, en 2009.« Se croire capable de partager cette expérience avec les autres est une entreprise perdue d’avance. » C’est dans la brûlure inapaisable de cette lucidité que Riss, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, entreprend le récit intime et raisonné d’un événement tombé dans le domaine public : l’attaque terroriste du journal le 7 janvier 2015.Tentative sans illusion, mais obstinée, de se réapproprier son propre destin, de réhabiter une vie brutalement dépeuplée, ce livre qui confronte la réalité d’une expression galvaudée — « liberté d’expression » — révèle aussi un long compagnonnage avec la mort. Et nous saisit par son très singulier mélange d’humilité et de rage.[à paraître 2/10] Riss – Une minute quarante-neuf secondes – Actes Sud / Charlie Hebdo / Les échappés – 9782330127169 – 21 €