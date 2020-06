Raffaella Vincenti, première directrice de la Bibliothèque apostolique vaticane

Photographie : Anna & Michal, CC BY-SA 2.0

Le Pape a nommé Raffaella Vincenti, docteur en science des bibliothèques, à la tête de la Bibliothèque apostolique vaticane, indique un communiqué du Saint-Siège diffusé ce 12 juin. Elle devient ainsi la première femme à diriger l'institution, une nomination que beaucoup d'observateurs associent au discours du Pape François, en janvier dernier, où il avait valorisé les femmes et leur place dans la société.Professeure au sein de l'École vaticane de paléographie, diplomatique et archivistique, elle était spécialisée sur le sujet de la bibliographie et du catalogage, et avait elle-même signé une thèse sur le site internet des bibliothèques et la numérisation des collections.Sa nomination tombe donc à pic, alors que la Bibliothèque apostolique vaticane s'investit dans une grande opération de numérisation et de mise en ligne de ses archives. Déployée voilà 6 ans, la plateforme DigiVatLib met ainsi à libre disposition des utilisateurs des textes précieux et de rares incunables, parfois enrichis d'annotations permettant d'en apprendre plus sur l'histoire des documents.Fin 2019, l'établissement annonçait que 18.000 des 80.000 manuscrits conservés par l'institution étaient d’ores et déjà numérisés