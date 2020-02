Rapport Racine : 3500 artistes-auteurs sortent de “l'angle mort culturel”

Dans l'angle mort, les artistes auteurs ? pixabay licence





Publiée dans Le Monde , cette tribune regroupe des artistes auteurs comme Pénélope Bagieu, Erik l’Homme, Marc Levy, Tatiana de Rosnay, Bernard Werber, Virginie Grimaldi et des milliers d’autres. Au cœur de leur texte, le rapport Racine, véritable bombe pour la profession, qui pointe de nombreuses exactions.Un effort de solidarité colossal, pour défendre le rapport, « constat lucide, pragmatique et incontestable qui propose des mesures très concrètes pouvant améliorer en profondeur les conditions de création ».Or, notent les signataires, « des représentants du Syndicat National de l’Édition se sont opposés avec ardeur à sa mise en application ». Voilà l’insupportable : que des éditeurs, partenaires de la création, puissent lever les boucliers aussi haut Autre point, amplement évoqué dans nos colonnes, le scandale de l’ Agessa Gate , « en infraction du code de la sécurité sociale depuis 1975 ». Des milliers d’autrices et auteurs seront en effet privés de retraite, du fait que leur organisme de gestion ne s’est pas chargé de collecter les cotisations dues.Et les signataires de pointer que si « les industries créatives sont des secteurs hautement régulés », à l’instar du prix unique du livre, « [a]ucune mesure de cette envergure n’existe pour les artistes-auteurs ». Raison pour laquelle le rapport Racine doit être suivi, indiquent-ils, et déboucher sur des actions concrètes.Le ministre de la Culture, Franck Riester, dévoilera les mesures qui découlent du rapport ce 18 février. Décidés à sortir de « l’angle mort des politiques culturelles », artistes-auteurs le clament : « C’est […] au nom des créateurs et de l’exception culturelle que l’État légifère sur bien des sujets qui concernent l’industrie. C’est […] sans nous que des décisions majeures sur le droit d’auteur sont prises. »L’intervention de l’État devient une évidence, pour garantir une rémunération plus juste, la reconnaissance du travail, et l’obtention d’un véritable statut professionnel. Mais surtout, « pour que les artistes-auteurs ne soient plus les grands oubliés de l’exception culturelle française ».