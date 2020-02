Rapport Racine : des mesures au bruit de pétard détrempé

Franck Riester et Bruno Racine - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



On nous a dit que nous étions naïfs à dire que leur céder l’image à Angoulême c’était la garantie d’être ridiculisé après. On nous a reproché nos positions sévères là où il convenait d’être conciliants. Bref, on a dit merci, on leur a donné le FIBD et ils ont enterré le rapport. — Thomas Cadène (@ThomasCadene) February 18, 2020

Les dédicaces d'auteurs BD : les festivals devront s'engager vers une plus grande programmation culturelle avec les auteurs.@LeCNL sera impliqué pour soutenir les manifestations avec financement pour partie@franckriester #rapportracine — ActuaLitté (@ActuaLitte) February 18, 2020





Franck Riester - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Oui, une déception d'autant plus grande aujourd'hui à l'annonce des mesures relatives au #RapportRacine que les attentes étaient fortes. Décryptage en cours. Et beaucoup de zones floues qui mériteront éclaircissements. @MinistereCC @franckriester @MinSoliSante #StayTuned https://t.co/OQuiyAxHNK — Guillaume Nail (@GuillaumeNail) February 18, 2020

Les propositions de @frankriester sont au #RapportRacine ce que "Les Misérables" mis en scène à Broadway sont au roman de Victor Hugo : une version édulcorée qui garantit des revenus à ceux qui se portaient déjà bien. #GrosseFatigue #EnormeDéception — Nicolas Ancion (@nicolasancion) February 18, 2020

« C’est consternant », nous déclare Katerine Louineau, déléguée au comité des artistes auteurs plasticiens. « Comme si le ministère avait validé que tout ce qui dysfonctionne aujourd’hui méritait de continuer tranquillement. » Et il est juste de constater qu’à l’exception d’un directeur d’OGC particulièrement enthousiaste, les mesures du ministre ont fait l’effet d’un soufflé ayant trop attendu les invités. « Même l'IRCEC est conforté dans son rôle... »« Peut-être les invités ont-ils trop attendu de la volonté politique », indique un proche du dossier. « Les artistes auteurs ont bénéficié d’un excellent rapport, complet et structuré, faisant état de l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour améliorer la situation. » Sauf qu’il y avait loin de la coupe aux lèvres.Et l’amertume se lit un peu partout :Sollicité par ActuaLitté, même Bruno Racine, avec une infinie diplomatie, semble quelque peu désabusé. « À partir d’un constat qui est, je crois, incontesté, il y a un plan d’action assez global qui est mis en œuvre. » Sauf que de globalité, point, et difficile même de parler de saupoudrage : que le ministre suive personnellement la mise en œuvre des mesures ne sera qu’une moindre consolation.« Retenons les choses simples : les festivals vont devoir payer encore plus — avec un soutien du Centre national du Livre qu’il faudra déterminer. Et les éditeurs, comme les organismes de gestion et collectes se retrouvent mis hors de cause », estime un organisateur de manifestations.« Suggérons quelques moyens de se faire entendre : boycott durant un mois de toutes les signatures en librairie et festivals de la part des auteurs. Et pourquoi ne pas l’étendre à toute interview presse, radio ou télé. Des auteurs en Gilets jaunes sur des ronds-points n’aurait pas de sens : qu’ils bloquent les entrées des médiathèques et des librairies… »Cynisme, certes, mais bien parce que la déception est palpable :« Pour la première fois, la question sociale des filières artistiques est considérée à sa juste valeur. Au sujet de la retraite des auteurs et des autrices, la Scam se félicite de l’arbitrage du ministre visant à maintenir une prise en charge de la cotisation vieillesse à la charge des auteurs par les producteurs et confirmant la poursuite de l’activité de l’Ircec (caisse de retraite complémentaire) au-delà de 2025 », note l’OGC dans un communiqué.« En revanche, compenser les dysfonctionnements passés de l’Agessa par la mise en place d’une “cellule d’accompagnement” semble totalement insuffisant au regard des inquiétudes légitimes de nombreux auteurs et autrices. » Et appelle à des négociations le plus rapidement possible, sur le partage de la valeur et la rémunération…Côté Syndicat national de l'édition, le directeur général Pierre Dutilleul estime que les mesures reflètent bien les discussions menées jusqu’à lors. « J’ai juste une critique, en ce qui me concerne : le mot éditeur n’a pas été prononcé une seule fois. C’est dommage : nous ne sommes pas que des producteurs ou des diffuseurs. Nous participons de manière très active à la création », assure-t-il à ActuaLitté. Mais aucune déception, tant s'en faut.Finalement, le résumé de ces mesures ne peut s'opérer qu'avec l'humour, cette politesse du désespoir :Et ainsi que le relève un lecteur dans nos colonnes : « Ne soyons pas cyniques. Je vois un point très positif à ce discours : la production de tant de vent devrait permettre une diminution significative de la part du nucléaire dans le mix énergétique de la France. »