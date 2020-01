Rapport Racine : le calendrier et les propositions du ministre en février

Le changement à venir

La Ligue des auteurs professionnels a été la première à accueillir la remise du rapport… et ses conclusions. Alors qu’elle venait de brosser le tableau du statut effectif des auteurs en décembre 2018, la Ligue avait pu rencontrer le ministre pour défendre la nécessité de mesures fortes.« Ne le cachons pas non plus, La Ligue et ses membres fondateurs se sentaient alors très seuls à porter cette demande de changement », indique l’organisation dans un communiqué. Car d’autres redoutaient des pertes qu’entraineraient « des modifications de leur statut, sans sembler voir tout ce qu’ils étaient déjà en train de perdre ».La suite est connue, ou méconnue : les auditions pour la mission ont débuté, et fort d’un travail collectif, notamment avec la Guilde française des scénaristes et le CAAP, les messages ont été portés. Ce fut également un document de 36 pages de réflexions et hypothèses sur le statut des auteurs, ainsi que les régulations envisageables, qui fut communiqué. Document désormais dévoilé ici Et maintenant, 23 propositions, qui actent la réalité des problèmes rencontrés : « Cela veut dire que ceux qui continueraient à vouloir les nier, comme ceux qui voudraient toujours que rien ne change, tous ceux-là se rangeront officiellement dans le camp du désastre culturel et industriel qui s’annonce dans ce cas. »Cependant, la Ligue nuance : les propositions sont « novatrices et à la hauteur de nos attentes ». Elles entraîneraient d’ailleurs une reconfiguration des « rapports de force entre les artistes-auteurs et les exploitants de leur œuvres ». Ainsi qu’une prise de conscience des pouvoirs publics.Il revient désormais, comme l’a assuré le ministre, aux politiques de prendre la suite. « Si nous obtenons déjà le renforcement de la représentation professionnelle des artistes-auteurs, par la légitimité démocratique et les moyens financiers, la défense des artistes-auteurs ne pourra qu’en sortir grandie », assure la Ligue.Avec l’assurance qu’aux mots du rapport, doivent succéder les actes, après des décennies sans « qu’aucune grande décision politique pour protéger les créateurs et créatrices n’a été prise en France ».