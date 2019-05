Rassemblons-nous à la Bivowak, pour plus de diversité dans les oeuvres

Une bonne nouvelle qui devrait ravir tout le monde, autant les familles que les auteurs. Une librairie en ligne, appelée Bivowak, a été créée pour promouvoir les livres, les romans illustrés et les cadeaux présentant des personnages issus de milieux considérés comme sous-représentés au sein des sociétés contemporaines.



dessin de I Am So Brave, de Stephen Krensky et Sara Gillingham (via Facebook) dessin de I Am So Brave, de Stephen Krensky et Sara Gillingham (via Facebook)





À défaut d'obtenir une



« C’est vraiment de là que vient l’idée de Bivowak : de superbes histoires qui ont un caractère de couleur, une femme surdouée ou encore la mise en scène de deux papas sans que cela soit la raison de l’histoire », a-t-elle déclaré.



Toujours selon Mme Taylor, « les livres rendent nos mondes plus grands, que ce soit en développant l’imagination, en renforçant notre compréhension de celui-ci ou en donnant un point de vue différent pour le visualiser. C’est la raison pour laquelle nous disons que Bivowak est fait pour les aventuriers, vous pouvez mettre les chaussures de quelqu'un d’autre et explorer de nouveaux horizons ».

À défaut d'obtenir une diversité ethnique parmi ses auteurs , le Royaume-Uni le trouve grâce au contenu de la librairie jeunesse en ligne Bivowak. Nicola Taylor, la créatrice du projet, a déclaré qu'elle souhaitait que le titre reflète non seulement sa famille, mais également les enfants et leurs proches autour d'elle.« C’est vraiment de là que vient l’idée de Bivowak : de superbes histoires qui ont un caractère de couleur, une femme surdouée ou encore la mise en scène de deux papas sans que cela soit la raison de l’histoire », a-t-elle déclaré.Toujours selon Mme Taylor, « les livres rendent nos mondes plus grands, que ce soit en développant l’imagination, en renforçant notre compréhension de celui-ci ou en donnant un point de vue différent pour le visualiser. C’est la raison pour laquelle nous disons que Bivowak est fait pour les aventuriers, vous pouvez mettre les chaussures de quelqu'un d’autre et explorer de nouveaux horizons ».