Raymond Chandler, ce comique que l'on ignorait

crédit photo : Raymond Chandler, 1943 - domaine public

The Strand publie ce mois une perle de l’histoire littéraire : intitulé Conseils à un employeur, il s’agit d’un texte portant sur quelques instructions étonnantes, que le Guardian a récupérées. Parmi les points les plus désopilants — attention, on parle de Raymond Chandler tout de même —, voici quelques perles.« Veuillez ne pas aller vous coucher au milieu de la journée. » Ou encore : « Ne travaillez pas pendant que vous buvez. » Et pour s’en claquer les cuisses dans une franche rigolade : « Dites toujours à votre secrétaire que vous n’avez rien à dicter avant l’heure du dîner. Ensuite, rédigez un grand nombre de lettres que vous auriez en retard depuis le Jugement Dernier. »Évidemment, il est difficile d’imaginer que cela forge une image révolutionnaire de Chandler, et pas certain non plus qu’on lui attribue un sens de l’humour tordant.Ces textes auraient été rédigés entre 1950 et 1954, alors que Juanita Messick était sa secrétaire privée. Sarah Trott, professeur d’histoire américaine, à l’université York St John, et proche de Chandler, disait de l’écrivain : « Beaucoup de gens décrivaient Chandler comme acerbe et calme ». Le réalisateur Billy Wilder lui trouvait « une mauvaise humeur, genre acide, aigre, grincheux ».Mais Trott, qui a aidé à la rédaction du dossier dans The Strand, souligne que ces textes dévoilent deux facettes de Chandler, importantes dans sa personnalité. « Tout en illustrant son humour et son esprit bien connu, cela montre un côté bien plus personnel et humain. Ce ton léger et taquin est vraiment rare dans la correspondance de Chandler. »De quoi démontrer que même les plus sombres des auteurs peuvent avoir un côté plaisantin ?