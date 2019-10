Rebattre les cartes à la Salvador Dalì, avec son tarot divinatoire

Le jeu de Dalí, le premier à avoir été réalisé par un grand peintre, a été publié en édition d’art limitée en 1984 et est depuis longtemps épuisé. Puisant dans les chefs-d’œuvre occidentaux de l’Antiquité à la période moderne (dont les siens propres), Dalí a harmonieusement mêlé ses connaissances ésotériques à sa fantaisie habituelle pour proposer un kaléidoscope surréaliste de l’histoire de l’art européenne.

Le jeu de tarot personnalisé de Salvador Dali avait fait l’objet d’une première publication en 1984, dont l’édition est depuis épuisée.Résumé de l'éditeur :Cette nouvelle réédition reproduit les 78 cartes du jeu de l’artiste espagnol en en ravivant les couleurs et en les accompagnant d’un livret explicatif qui revient sur la conception du jeu.Ce travail de rénovation a été réalisé par Johannes Fiebig, spécialiste du jeu de tarot et de l’interprétation psychologique des symboles. Tout en proposant un bref retour sur la vie de l’artiste, Johannes Fiebig offre aux potentiels acquéreurs la possibilité de s’emparer des cartes en en saisissant leur signification, la manière de les lire, jusqu’à, enfin, qu'ils puissent jouer cartes sur table.Taschen est une maison d’édition allemande fondée en 1980, spécialisée dans les livres d’art, de mode, de photographies, d’architecture et de pop culture.Dalì. Tarot - Johannes Fiebig - Taschen - 9783836576123 - 50€