Recevez gratuitement des histoires jeunesse grâce à la Bibliomobile

Pour nourrir le lien entre auteurs et jeunes lecteurs pendant cette période trouble, les éditions Gallimard ont décidé de continuer à livrer régulièrement des histoires grâce à la « bibliomobile ». Plus besoin de vous déplacer : les récits jeunesse viendront à vous, direct dans la boite mail, tous les deux jours.





pixabay license





Les histoires sont courtes, inédites, et s’adressent principalement aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Tous les genres et tous les sujets seront abordés. Seule règle d’or : ne pas parler du confinement. Mais plutôt, ouvrir une fenêtre, s’évader, rêver aussi. S’extirper de son quotidien en sommes, afin que les heures paraissent moins longues, et que cette période soit allégée pour les jeunes lecteurs.



Les textes sont publiés en format numérique et envoyé gratuitement par email sur simple inscription. Ils peuvent également être téléchargés sur le site du projet ou ceux des librairies. Les parutions ont lieu tous les deux jours à partir de ce jeudi 9 avril 2020. C’est d’ailleurs Jean-Philippe Arrou-Vignod avec L’heure magique qui ouvre la marche.



Suivront ensuite La merveille de Juliette d’Airain de Christophe Mauri le vendredi 10 avril ; L’humaine de Pâques d’Aurélie Gerlach le lundi 13 avril ; Héros du futur de Claire Castillon le mercredi 15 avril ; Le secret des sirènes de Richard Normandon levendredi 17 avril ; La chambre de Jo de Jean-Claude Mourlevat le lundi 20 avril et enfin, Le battement d’aile d’un corbeau d’Erik L’Homme le mercredi 22 avril.



Pour s’inscrire, c’est

Les histoires sont courtes, inédites, et s’adressent principalement aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Tous les genres et tous les sujets seront abordés. Seule règle d’or : ne pas parler du confinement. Mais plutôt, ouvrir une fenêtre, s’évader, rêver aussi. S’extirper de son quotidien en sommes, afin que les heures paraissent moins longues, et que cette période soit allégée pour les jeunes lecteurs.Les textes sont publiés en format numérique et envoyé gratuitement par email sur simple inscription. Ils peuvent également être téléchargés sur le site du projet ou ceux des librairies. Les parutions ont lieu tous les deux jours à partir de ce jeudi 9 avril 2020. C’est d’ailleurs Jean-Philippe Arrou-Vignod avec L’heure magique qui ouvre la marche.Suivront ensuite La merveille de Juliette d’Airain de Christophe Mauri le vendredi 10 avril ; L’humaine de Pâques d’Aurélie Gerlach le lundi 13 avril ; Héros du futur de Claire Castillon le mercredi 15 avril ; Le secret des sirènes de Richard Normandon levendredi 17 avril ; La chambre de Jo de Jean-Claude Mourlevat le lundi 20 avril et enfin, Le battement d’aile d’un corbeau d’Erik L’Homme le mercredi 22 avril.Pour s’inscrire, c’est à cette adresse

Et pour les lecteurs adultes...



La maison avait déjà initié des projets similaires avec ses Tracts de Crise. Il s’agit de proposer gratuitement en téléchargement aux lecteurs des textes brefs et inédits d’auteurs déjà publiés dans la collection « Tracts », ou se sentant proches de celle-ci.



« Les “Tracts de crise”, chacun à leur manière, selon leur tonalité ou leur vision singulières, rendront compte de ce qui se passe pour nous tous » explique les éditions Gallimard. Parmi les auteurs publiés, on retrouve David Rochefort, Albert Camus, Ingrid Astier, Annie Ernaux, Erik Orsenna et Sylvain Tesson.



Pour découvrir les prochains écrivains, c’est ici.



Gallimard propose le même service avec la collection « Le Chemin ». Ici, il s’agit de publier, toujours sous forme numérique, des textes de fiction brefs et inédits d’écrivains contemporains, sans lien direct avec « les dramatiques circonstances ».

Lis-moi une histoire : auteurs et

autrices sur le pont pour les enfants



Quatre textes ont pour le moment été envoyés : Le Vent et l’écureuil d’Alain Duault, Peur et Splendeur de Laurence Cossé, Les deux pavillons de Yannick Haenel, et La Pensée des poètes signé Gérard Macé.



Plus d’information à cette adresse.