Récompensée pour Little Women, ​​​​​​​Greta Gerwig célèbre Louisa May Alcott

Samedi 25 janvier 2020, Greta Gerwig a remporté le USC Scripter Award qui récompense la meilleure adaptation cinématographique de l’année pour Little Women (Les Filles du Docteur March en français) sortie en décembre dernier. À cette occasion, la scénariste et réalisatrice américaine a tenu à prononcer un discours, honorant le roman original de Louisa May Alcott et évoquant son amour pour les bibliothèques.

« Ce que je suis aujourd’hui serait totalement inimaginable sans Louisa May Alcott », a déclaré Greta Gerwig lors de la remise du prix. « Non seulement pour ces cinq dernières années passées à scénariser et réaliser Les Quatre Filles du docteur March, mais aussi parce que cet ouvrage est tout simplement le livre de ma vie. »« Je ne me souviens pas de l’époque où je ne savais pas encore qui étaient ses quatre filles. Lire encore et encore ce titre tout au long de mon enfance a fait de moi la femme que je suis aujourd’hui. Sans Louisa, je n’aurais jamais écouté cette petite voix intérieure qui me chuchotait d’écrire. »La réalisatrice américaine a également évoqué le lien fort qui l’a unie à la romancière américaine pendant l’écriture du scénario. « J’étais certaine de pouvoir lui parler. J’étais sure qu’elle pouvait entendre ma voix comme je pouvais entendre la sienne, et j’ai essayé de l’écouter, à travers les barrières du temps et de l’espace, pour retranscrire ce qu’elle essayait de me dire. »« Si j’ai pu faire tout cela, c’est parce que Louisa May Alcott l’a fait », a-t-elle poursuivi. « Mon seul espoir pour ce film était que ce qu’elle m’avait offert soit étendu à la prochaine génération de ces filles et de ces femmes qui veulent faire, écrire, et être. Alors toi aussi, écris, réalise ou chante », a-t-elle conclu.La productrice du film Amy Pascal était également présente lors de la cérémonie. Elle a tenu à rappeler que sa relation avec le roman de Louisa May Alcott était même antérieure à sa naissance. « Je l’ai entendu pour la première fois lorsque j’étais encore dans le ventre de ma mère. Mon père le lui lisait lorsqu’elle travaillait sur sa thèse à Columbia. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils m’ont appelé Amy » a-t-elle expliqué à Entertainment Weekly « J’aurais aimé que Louisa May Alcott soit ici pour accepter ce prix et pour voir à quel point ses paroles sont légendaires ». « Son roman est probablement le plus influent pour beaucoup d’entre nous [...] Il nous a donné le courage d’être ce que nous n’osions pas être en tant que femmes. »