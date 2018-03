Réconciliation France - Russie : on recommence Livre Paris ?

Depuis le couac diplomatique du salon du livre, Emmanuel Macron n’a pas vraiment réagi aux multiples critiques. Choisissant de boycotter le stand de la Russie, invité d’honneur de Livre Paris, le président de la République provoquait un tollé : mêler politique et littérature n’était pas la meilleure idée qui soit.





Emmanuel Macron © Livre Paris





Certes, Emmanuel Macron assurait de ses bonnes intentions — mais comme la fable du Corbeau et du Renard, il justifiait son geste un peu tard. L’Élysée avait en effet annoncé que le PR ne viendrait pas rendre visite au pays invité d’honneur, et l’intéressé d’ajouter : « Il était hors de question que je me rende sur un site officiel, nous allons nous concerter dans les prochains jours. […] Par contre je tiens à redire ici combien il est important de poursuivre le dialogue avec les intellectuels, avec les auteurs, avec la société civile, avec les musiciens, avec tous celles et ceux qui portent la force de ce peuple et qui d’ailleurs parfois s’opposent avec beaucoup de courage contre tous les excès du régime en place. »

Tout cela s’accompagnait de protestation, déplorant une attitude un brin puérile de la part du président de la République. Son choix du boycott découlait des accusations portées contre la Russie par le Royaume-Uni — et qui avait trouvé, avec Berlin et Washington, des alliés pour donner de la voix.



Pourtant, une communication du Palais tend à relativiser le comportement du président. Ce dernier affirme en effet avoir eu un entretien avec Vladimir Poutine, réélu ce dimanche à la présidence de la Fédération de Russie. La France lui a ainsi présenté ses meilleurs vœux de succès, « pour la modernisation politique, démocratique, économique et sociale du pays ».

En revanche, d’autres sujets comme la Syrie étaient à l’ordre du jour, ou encore, la grande préoccupation du président, vis-à-vis de « la situation tant dans le canton d’Afrin que dans la Ghouta orientale ». Mais surtout, Emmanuel Macron a demandé aux autorités russes de « faire toute la lumière sur les responsabilités liées à l’inacceptable attaque de Salisbury, et à reprendre en main fermement d’éventuels programmes qui n’auraient pas été déclarés à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ».

C’est justement à cause de l’affaire Salisbury, et de l’empoisonnement d’un ancien agent secret, qu’Emmanuel Macron avait choisi de boycotter le stand de la Russie. Désormais, les échanges entre les deux chefs d’État semblent plus clairs. Et sur des bases nouvelles à définir, « la coopération entre l’Europe et la Russie, essentielle à la sécurité du continent européen, était dans l’intérêt de nos pays ».

En somme, Emmanuel pourra revenir sur le stand de la Russie, rattraper son comportement en achetant des livres. Et il n’aura pas même à arrêter la vodka et le caviar, pour dénoncer la Russie.



Une approche différente, moins offensive, qui semble également répondre aux propos de l’ambassadeur russe Artem Studennikov, ce matin sur Europe 1. Ce dernier réagissait au boycott du président, mais tentait de préserver les relations diplomatiques.

« Les liens culturels avec la France ont une importance majeure, dans la hiérarchie de nos relations bilatérales vieilles de 300 ans. Nous sommes toujours persuadés que la culture nous réunit. »