Records de vente pour des bandes dessinées : 9 millions € chez Catawiki

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« L’année dernière nous a montré que la collection de bandes dessinées est désormais plus qu’une simple passion. Toutes les bandes dessinées de l’Âge d’Or (1938-1955) et de l’Âge d’Argent (1956-1970) qui sont en excellent état, gagnent rapidement en valeur, quelle que soit leur langue », indique Patrick Vranken, expert BD de Catawiki.Et pas simplement : au cours de 2019, la demande s’est accrue pour des comics, des fumetti italiens ainsi que des BD érotiques, non seulement à des fins de collection, mais aussi en termes d’actifs et d’investissements.L’évolution en l’espace de quelques années est tout de même significative : en 2014, Éric Leroy, expert en bandes dessinées d’Artcurial estimait que les enchères dans le 9e art n’étaient pas encore assez élevées pour « attirer la clientèle de l’ultra-luxe ». Pour autant, envisager la BD comme valeur refuge était encore loin d’être une évidence à ce moment-là.« Certains collectionneurs ont compris depuis longtemps la valeur des bandes dessinées, comme en témoigne la manière dont certains exemplaires ont été soigneusement préservés au fil des décennies. D’autres en prennent conscience aujourd’hui et nous espérons que cette tendance se maintiendra dans les années à venir », poursuit l’expert.En 2019, les trois stars des ventes de la plateforme reflètent d’ailleurs une partie de cette évolution :

Amazing Fantasy #15 — Spiderman

Figurant dans la liste des « 3 bandes dessinées les plus recherchées au monde », Amazing Fantasy #15 (1962) est l’une des bandes dessinées les plus recherchées au monde et c’est la toute première à contenir l’apparition complète de Spider-Man. Elle a été vendue sur Catawiki pour 10 000 euros.

Suske et Wiske RV-01 - Sur l’île d’Amoras

Un exemplaire rare de la première édition de l’un des albums les plus emblématiques de Suske et Wiske — Op het Eiland Amoras (1947) a été vendu pour un montant record de 12 200 euros.

Tintin au pays des Soviets

2019 s’est terminée par la vente d’une première édition originale de Tintin au Pays des Soviets qui a été vendue en novembre dernier pour un montant record de 50 000 euros. La bande dessinée fait partie des 500 premiers exemplaires et date de 1930. Cette édition était d’autant plus unique, qu’elle était numérotée et signée par Hergé (qui signe « Tintin ») et son épouse (qui signe « Milou »).Et la bande dessinée comme investissement devient quelque chose de plus concret. L’offre se développerait en France et en Italie, indique-t-on. Les enchères hebdomadaires incluent désormais des bandes dessinées françaises et proposent des lots des auteurs comme Tardi, Moebius, Franquin et autres, tous sélectionnés par les experts Catawiki. Certaines ventes hebdomadaires à thème comme Hergé/Tintin sont d’ailleurs très appréciées sur ces deux marchés.Enfin, dans le double contexte de 2020 année de la BD et du festival d’Angoulême, Catawiki propose une exposition d’originaux et de BD exclusives, à découvrir durant la manifestation.