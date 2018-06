Recycler ses livres, un geste écologique et solidaire

Comme tous les deux ans, la conférence permanente des Intercommunales wallonnes de gestion des déchets organise sa 3e collecte de livres dans les recyparcs de toute la Wallonie ce samedi 16 juin. Une manière d’offrir une deuxième vie au livre en limitant le gâchis et les déchets.









C’est une nouvelle édition de la grande collecte de livre qui aura lieu demain toute la journée dans tous les recyparcs de la Wallonie. Apporter les livres dont on souhaite se séparer, c'est un geste de solidarité, mais aussi une faveur faite à l’environnement. Les livres ainsi repris seront redistribués à un réseau de repreneurs associatifs, dont des écoles, des bibliothèques et autres.



Seront repris en priorité les romans et livres pédagogiques publiés à partir des années 2000 ainsi que les livres et bandes dessinées destinées aux enfants et à la jeunesse, tous en bon état. Il est demandé aux personnes désirant participer à la collecte de trier leurs dons par tranche d’âge et type de titre afin de faciliter le travail de redistribution des associations qui recevront les dons.