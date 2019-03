RecycLivre ouvre un financement participatif pour installer des boîtes à lire

On appelle boîte à lire une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement. Selon RecycLivre, c'est un projet solidaire qui favorise non seulement l'accès à la culture mais également le lien social. L'action encourage une économie du partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne.Selon Fabien, un collaborateur de l'entreprise dans la région d'Occitanie, « l'implantation d'une boîte à lire dans [les] école[s] confortera les dynamiques initiées autour de la lecture ». L'objectif de la société étant d'installer 7 d'entre elles dans 7 régions différentes.Voici la liste des écoles qui bénéficieront d'une boîte à livres grâce à cette action participative en cas de réussite :Auvergne-Rhône-Alpes : une école primaire publique de Vaulx en VelinGrand-Est : l'école Les Roseaux à GriesHauts-de-France : le lycée Gaston Berger à LilleIle-de-France : l'école Charlotte Delbo à AubervilliersNouvelle-Aquitaine : le collège Grand Parc à BordeauxOccitanie : l'école maternelle publique Les pinhous à ToulousePays-de-la-Loire : le lycée professionnel Daniel Brottier à BouguenaisLe coût de fabrication et d'installation demandé est de 4700 €, auquel il faut ajouter 560 € de frais d'expédition (soit 80 € par boîte). Le bois qui sert à leur construction est récupéré sur des meubles destinés à la benne. Des livres seront offert lors de chaque installation.Le temps de fabrication de chacune des boîtes devrait prendre environ 2 mois. Les équipes de RecycLivre aimeraient également programmer une venue dans chaque école d'ici le printemps 2019.RecycLivre collecte gratuitement à domicile les livres de particuliers, associations, entreprises et collectivités depuis 2008. Ils sont ensuite mis en vente sur son site La plateforme est considérée aujourd'hui comme le premier vendeur français de livres d’occasion en ligne. 10 % des revenus nets sont reversés à des associations (plus de 1,4 million € depuis sa création).Si vous souhaitez faire un don pour la fabrication des boîtes à lire, vous pouvez déposer une petite pièce ou un billet juste ici