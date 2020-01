Refit : une gamme de papier créée avec des déchets textiles

La société italienne Favini conçoit des papiers écologiques depuis les années 1990. Après avoir lancé des produits conçus à base d’algues (Shiro Alga Carta) puis de résidus de végétaux comme la lavande ou le raisin (Crush), une nouvelle gamme a vu le jour en septembre 2019. Intitulé Refit, il s’agit de papiers fabriqués à partir des déchets de l’industrie textile et plus exactement des sous-produits de laine et de coton.



crédit : Favini





« Favini met une nouvelle fois en place le principe de l’économie circulaire de manière originale et innovante. Cette fois-ci, elle sera mise au service du monde de la mode » introduit Eugenio Eger, PDG de la société dans un communiqué . Cette nouvelle gamme de papiers « green » est en effet produite à partir des résidus de l’industrie textile.Le but étant de valoriser les déchets de cette industrie, largement caractérisée par son impact environnement élevé, en prolongeant leur durée de vie. Et en réutilisant de manière créative ces déchets et chutes de production générés par les fabriques de mode italiennes, Favini a pu mettre au point un papier 100 % recyclable et biodégradable.La laine et le coton remplacent ainsi partiellement les fibres des arbres. Plus exactement, le papier est composé à 15 % fibres textiles de laine ou de coton issus de la production italienne, de 40 % de cellulose recyclée certifiée par le label environnemental FSC (Le Forest Stewardship Council) et de 45 % de fibres de cellulose vierge également certifiée FSC.« De nos jours, les consommateurs recherchent des produits plus verts et les fabricants de luxe œuvrant dans la mode et du design veulent proposer de la valeur ajoutée à leur marque en accordant une place prépondérante aux questions environnementales. Dans ce contexte, Refit répond aux demandes écologiques les plus exigeantes tout en assurant une qualité esthétique et technique » affirme le communiqué.