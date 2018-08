Réfléchir la mondialisation et les inégalités avec les penseurs du XXIe siècle

Le dimanche 9 septembre prochain, France 5 diffusera les 3 et 4e volets de la série documentaire « Les intellectuels du XXIe siècle » signée par Sylvain Bourmeau. Sociologues, anthropologues, écrivains, philosophes... Quinze intellectuels s’expriment sur de grandes questions qui interrogent la société, et en particulier sur la mondialisation et les inégalités.

Aux deux premiers films de la série, Penser l’identité et Penser la liberté, viennent s’ajouter deux nouveaux volets : Penser la mondialisation et Penser les inégalités, diffusés dans la même soirée.

« Rares sont les occasions de voir se déployer librement à la télévision la parole et la pensée d’intellectuels dans la durée. Cette parole s’exprime pourtant avec force dans l’espace public et traduit le besoin de s’extraire du tumulte de l’actualité pour tenter de saisir les enjeux de notre époque », note la chaine dans un communiqué.

C’est de ce constat paradoxal qu’est née la volonté de France 5, à travers le projet de Sylvain Bourmeau (Les Films d’Ici), d’ouvrir son antenne à des écrivains, chercheurs, anthropologues, historiens, sociologues, essayistes, philosophes, géographes... Tous sont invités à penser une idée ou un thème : l’identité, la liberté, la mondialisation, les inégalités...

Les Intellectuels du 21e siècle, une série documentaire qui recueille la parole d’une quinzaine d’intellectuel(le)s, des témoignages à la fois intemporels et profondément en résonance avec notre époque.

Au cours de ce 3e volet, il sera possible d'entendre Christine Angot, Marie Darrieussecq, Georges Didi-Huberman, François Dubet, Arlette Farge, Alain Mabanckou, Achille Mbembe, Michel Lussault et Gisèle Sapiro. Dans le 4e, on découvrira les paroles de Maurice Godelier, Bruno Latour, Michel Lussault, Léonora Miano, Olivier Rolin, Gisèle Sapiro, Saskia Sassen et Jean-Philippe Toussaint.



Sylvain Bourmeau, l'auteur et réalisateur de la série:

Sylvain Bourmeau est né en 1965. En parallèle de ses études à Paris-I, Sciences-Po, l’EHESS, l’ENS-Ulm, la London School of Economics, il commence à écrire pour Libération et Le Matin de Paris. En 1995, il prend part au lancement de l’hebdomadaire Les Inrockuptibles, dont il a été le directeur adjoint jusqu’en 2008, date à laquelle il participe à la création de Mediapart, avant de rejoindre, trois ans plus tard, Libération comme directeur adjoint de la rédaction.





Il devient producteur à France Culture en 1996, notamment de l’émission quotidienne, puis de l’hebdomadaire La Suite dans les idées, qui existe depuis dix — huit ans. En 2014, il est nommé professeur associé à l’École des hautes études en sciences sociales. En 2017, il crée la collection Les Intellectuels du 21e siècle et en réalise les deux premiers volets : Penser l’identité et Penser la liberté. Il vient de créer le journal quotidien d’idées AOC (Analyse, Opinion, Critique).