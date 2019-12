Réforme des retraites : à Marseille, la librairie Maupetit reprend la grève

crédit librairie Maupetit















« Nous ne pouvons pas rester sans réagir face aux inégalités de traitement et au mépris que nous subissons », indique un communiqué, évoquant la situation des salariés dans les librairies. « Les salaires les plus faibles ne concernent que des femmes qui en outrent travaillent à temps partiel, les personnes qui travaillent à la librairie du Mucem sont encore moins bien payées que leurs collègues de Maupetit et disposent d’une journée de congé en moins. »La réforme des retraites reste au cœur des contestations, et pour le syndicat, la récente intervention du Premier ministre, ce 11 décembre, « n’a fait que confirmer l’aspect enfumage des discours gouvernementaux des dernières semaines ». Raison pour laquelle les deux établissements d’Actes Sud, la librairie du Mucem, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille, et la librairie Maupetit avaient décidé d’un débrayage , voici une dizaine de jours.Conforté dans l’idée d’une « politique d’injustice sociale », le syndicat reprend donc la grève, et dénonce une formule de « retraite par capitalisation », génératrice d’inégalités. Et plus encore, une mise en place par palier introduisant une discrimination entre personnes qui travaillent et celles qui intégreront le marché du travail d’ici quelques années.Culture Sud Solidaires refuse de se désolidariser de générations futures, « en disant que pour elles des droits en recul, ce ne serait pas si grave ». Et de rappeler que si l’espérance de vie moyenne augmente, celle d’une vie moyenne en bonne santé était de 64,5 ans pour les femmes et de 63,4 ans pour les hommes.