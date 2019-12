Réforme des retraites : “la seule solution possible serait le retrait de ce texte”

Jean-Marc Linder, CC BY NC 2.0

Dans un communiqué, le Syndicat national des auteurs et des compositeurs apporte sa pierre à l’édifice. Il évoque « de légitimes inquiétudes », quant au contenu du projet, à travers trois axes : les cotisations des actifs, le montant des retraites versées et l’âge de départ sans décote.Exprimant sa solidarité vis-à-vis des organisations opposées au projet, le SNAC confirme par ailleurs que si les auteurs n’ont pas de contrat de travail — et donc pas de possibilité d’être grévistes — ils n’en demeurent pas moins proches.Car pour eux aussi, les « motifs de préoccupations sont nombreux ». Aucune clarification ne se profile, en dépit de la concertation sectorielle qui a eu lieu. On déplore tout particulièrement l’absence d’une étude d’impact véritable sur l’ensemble des métiers de la création. Et la réunion prévue ce 16 décembre ne s’est finalement pas tenue — sans explications.« Le principe même d’une réforme des retraites pour en faire un dispositif universel ne pourra avoir pour conséquences que de gommer la réalité de la spécificité des métiers d’auteurs, la particularité des revenus en droits d’auteur liés au fil de l’exploitation des œuvres et de remettre en cause les solidarités interprofessionnelles auteurs mises en place au fil de l’histoire… », dénonce le SNAC.Et une fois de plus, on s’aperçoit que les spécificités des métiers de la création ne sont nullement prises en compte, « que ce soit en termes de durée de carrière, de variation et d’irrégularité de revenus ».Les responsables politiques entendront-ils qu’en l’état, « la seule solution possible serait le retrait de ce texte » ? La question reste entière.