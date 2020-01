Réforme des retraites : le ministre de la Culture annule ses voeux à la BnF

Franck Riester - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





« Nous avons le regret de vous informer que la présentation des vœux aux professionnels de la Culture qui devait se tenir le lundi 20 janvier 2020 à 18 h 30 à la Bibliothèque nationale de France est annulée », assurait le service de presse de la rue de Valois. Et d’embrayer : « Le ministre aura prochainement l’occasion de s’exprimer. »Pourquoi cette décision ? Selon toute vraisemblance, c’est la réforme des retraites qui est au cœur de ce revirement. Les établissements publics et patrimoniaux sont en effet particulièrement remontés , depuis le début du mouvement.En effet, plusieurs groupes du syndicat CGT (CGT Spectacle, CGT Culture, SNJ-CGT, Filpac-CGT, intersyndicale Culture) s’étaient donné rendez-vous à la BnF le jour-dit. Dans un tract diffusé par les organisations, rendez-vous était donné pour accueillir dignement le ministre.Le ministre doit par ailleurs assurer deux déplacements ce jour, dans le cadre de la Nuit de la lecture et se rendre à la médiathèque des Chartreux d’Issy-les-Moulineaux. Il visitera l’exposition Chut ! et rencontrera les enfants participant aux Petits champions de la lecture — initiative encourageant à la lecture portée par le Syndicat national de l’édition.Plus tard, c’est à la Société des gens de lettres qu’il partira, pour la visite de l’exposition Lune(s) avec l’Observatoire de Paris.À la SGDL, il doit aussi assister à une lecture de deux extraits de Moman, de Jean-Claude Grumberg par le comédien Antonin Chalon et Zabou Breitman, marraine de la Nuit de la lecture, pour l’édition 2020 de l’événement placée sous le signe des « Partages ».Dans le même temps, la Ville de Paris sera confrontée peu avant à un autre mouvement de grève, cette fois dénonçant l’ouverture dominicale . Un préavis a été déposé pour ce dimanche 19 janvier, avec la possibilité d’une action reconductible chaque dimanche. Au moins quatre bibliothèques seront concernées par une fermeture ce jour dans la capitale : Jean-Pierre Melville (XIIIe), Marguerite Duras (XXe), Médiathèque de la Canopée (1er), François Sagan (Xe) – d’autres pourraients suivre.