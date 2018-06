Réfugié ayant fui la Guinée, Adama Diané pourra rester en France

En mai 2018, le PEN Club français fut alerté de la situation extrêmement délicate dans laquelle se trouvait Adama Diané. Cet écrivain et journaliste guinéen avait trouvé refuge à Limoges. Mais la France menaçait de l’expulser du territoire. Finalement, il n’en sera rien...





fdecomite, CC BY 2.0



Dans un communiqué enthousiaste, Le PEN Club applaudit cette victoire : en lien avec le collectif de soutien, il annonce que ce 15 juin, que le préfet de Haute-Vienne, Raphaël Le Mehaute, a choisi de venir en aide au réfugié, en vertu des accords de Dublin.

Désormais, il a donc été décidé :

• d’accueillir et maintenir sur le territoire français Adama Diané, écrivain et journaliste guinéen en exil ;

• de lui accorder le statut de demandeur d’asile en France ;

• de lui permettre de constituer, aidé par le Collectif de soutien, son dossier et de le soumettre à examen par les autorités compétentes.



Le Président du PEN Club français, Emmanuel Pierrat, et le Directeur exécutif du PEN International, Carles Torner, saluent cette décision en laquelle ils voient une victoire de la liberté d’expression, du droit et de la démocratie.

« C’est grâce à une mobilisation citoyenne, massive, rapide et décidée qu’une issue favorable est advenue », indique le Pen Club français, qui salue la prise de position du préfet. Elle permettra en effet « de trouver calme et asile dans un pays libre ; de poursuivre ses études à l’Université ; de bénéficier des soins appropriés relatifs aux évènements subjectifs traumatiques qu’il a subis pendant son long parcours d’exil ; de faire bénéficier la France de ses talents d’écrivain, de poète et de journaliste ; de vivre en sécurité »



Adama Diané, menacé dans son pays d’origine et en danger à cause de ses activités professionnelles et de ses écrits, s’était réfugié en France. Or, il souffre d’un syndrome post-traumatique suite aux mauvais traitements dont il a été victime lors de son exil. D’autre part, son état actuel nécessite des soins appropriés et en urgence par un soutien psychologique.