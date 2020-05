Région Centre-Val de Loire : plan de soutien pour les filières Livre et Image

En collaboration avec Ciclic, l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique, la Région a décidé de déployer un plan d’urgence et de relance pour les filières idoines.





pixabay license





Le 28 avril dernier, François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire, a posé les bases d’un plan de soutien dont la définition et la mise en œuvre ont été confiées à Ciclic Centre-Val de Loire.



Plus concrètement, l’objectif de ce plan d’urgence et de relance est non seulement d’apporter à ces professionnels des solutions concrètes économiques et sociales face aux difficultés engendrées par la crise du Covid-19. Mais également d’accompagner les filières à moyen et long terme pour faire face aux conséquences durables de cette crise, et tenter de renforcer leur poids économique au sein de notre territoire.



Comme il l’avait fait en 2016 dans le cadre des États Généraux de la Culture, le Président de Région renouvelle sa confiance en Ciclic Centre-Val de Loire – établissement public de coopération culturelle pour le livre et l’image crée par l’État et la Région – pour définir, mettre en œuvre et coordonner, en étroite concertation avec les professionnels du territoire, ce travail à l’échelle de la région.



Afin de bien prendre en considération les spécificités de chacun, l’agence organise entre le 28 et le 30 mai des groupes de travail par corps de métier avec les professionnels régionaux : éditeurs, libraires, comédiens/techniciens, auteurs, structures de production cinéma et audiovisuel...