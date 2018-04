Région PACA : la librairie au coeur des villes

JOURNÉES PRO – Ces 16 et 17 avril se tiendront les Assises Régionales de la librairie au Grand Théâtre Provence d’Aix en Provence. Ces rencontres ont pour mission de permettre aux libraires de la région de discuter et d’échanger avec les partenaires publics et culturels des enjeux de leur profession et de la place de la librairie dans la ville.







Pendant deux jours, à Aix-en-Provence, avec de nombreux intervenants, les travaux se concentreront sur deux grands thèmes : la librairie et ses territoires, et la librairie aujourd’hui et demain.

Et d’évoquer cinq bonnes raisons qui motivent ces Assises régionales :

- parce que nous pensons que la région est un bon échelon, un bon niveau, pour réfléchir et pour échanger.

- parce que nous pensons qu’après une réflexion, des expérimentations entre confrères, voisins, peuvent plus facilement être mises en place.

- parce que cette proximité géographique nous donne un cadre partagé et des interlocuteurs institutionnels communs.

- parce que nous ne pouvons vendre des livres proposant de favoriser le développement local et d’explorer les domaines du possible sans nous y essayer nous aussi

- et enfin parce que nous avons des objectifs à la fois modestes et ambitieux : travailler sur les problématiques spécifiques à une profession qui s’inscrit dans une chaîne particulière, celle du livre, mais rappeler, en même temps, que nous sommes aussi des commerces de proximité inscrits dans un territoire.





On notera, parmi les rencontres thématiques proposées, celle du 16 avril : Quelles situations économiques et urbaines en PACA ? Comment défendre et favoriser la librairie en centre-ville ?



Réservations et renseignements.