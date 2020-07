Remaniement : Roselyne Bachelot, ministre de la Culture du gouvernement Castex

Le nom de Roselyne Bachelot aura circulé toute la matinée dans les médias et à travers les réseaux. Une chiraquienne qui fut à l’écologie lors des gouvernements Rafarin et à la Santé quand elle devint sarkozyste, puis aux Solidarités et la Cohésion sociale. Information d'autant plus intéressante que la députée du Maine-et-Loire ne s'est pas vu opposer de concurrent au cours de la journée, et qu'elle fut présentée avec une certaine confiance.



Chose amusante, elle est nommée aujourd’hui pour le prix du livre Cogedim club (société spécialisée dans la construction, l’extension et le développement de centres commerciaux et la promotion immobilière), nouvelle récompense littéraire, pour son ouvrage, Corentine.



Alors, pour ce « gouvernement de mission » et après une journée marathon pour Jean Castex, le nouveau gouvernement est présenté, avec Roselyne Bachelot rue de Valois. Notons que Franck Riester ne quitte pas tout à fait la scène politique : il sera désormais rattaché au commerce extérieur et l'attractivité.

On se souviendra qu’en novembre 2010, sous le gouvernement Fillon, Roselyne Bachelot avait déjà été pressentie pour la Culture — après que Max Gallo, l’Académicien avait été approché. Mais le romancier aura fini par refuser le poste. À l’époque, elle répondait : « Je veux rester à la santé, en aucun cas comme je le lis ici ou là je prépare mes cartons pour aller à la culture. Non. J’ai très envie de rester dans ce ministère et je l’ai dit au président de la République. »



Roselyne Bachelot avait quelque peu délaissé la vie politique après 2012, se lançant dans une carrière médiatique : tout à la fois sur D8, dans l’émission Le Grand 8, puis basculant sur RMC, à partir de 2016, pour sa propre émission, 100 % Bachelot. Entre temps, elle était intervenue sur les Grosses têtes de RTL, à partir de 2015.



Elle est auteure de plusieurs ouvrages, parus chez Flammation et Plon.





