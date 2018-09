Renaudot : Marco Koskas dénonce “l'hypocrisie de l'argument” des libraires

Depuis plusieurs jours, une partie des libraires français, soutenus par le Syndicat de la librairie française (SLF), donnent de la voix contre la première sélection des jurés du Prix Renaudot. Cette dernière fait apparaitre un ouvrage autopublié par son auteur, Marco Koskas, Bande de Français, qui n'est diffusé que sur Amazon. L'écrivain a répondu aux libraires, dénonçant « l'hypocrisie de l'argument ».

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Quelques jours après la publication de la première sélection du Prix Renaudot, dans laquelle nous avions repéré la présence d'un livre autopublié par son auteur, Bande de Français de Marco Koskas, la libraire Mélanie Le Saux nous avait fait parvenir une tribune. « Madame, Messieurs, c’est avec stupéfaction, incrédulité d’abord, indignation ensuite que j’ai découvert que vous aviez choisi de sélectionner un livre auto-édité chez… Amazon », commençait-elle dans cette lettre ouverte au jury du Prix Renaudot.

« Alors bien sûr une question se pose. Sous prétexte de défendre un (peut-être) bon livre, de soutenir un auteur rejeté par le même milieu de l’édition qui l’avait jadis publié, de montrer du doigt je cite “l’israélophobie délirante des éditeurs traditionnels”… Vous êtes prêt à abandonner les librairies ? », écrivait encore cette libraire.

À cela s'est ajouté l'avertissement du Syndicat de la librairie française, qui voit dans la sélection d'un livre autopublié sur Amazon « un signal inquiétant pour l'avenir de la création ».

Interrogé par Le Point, où il officie en tant que chroniqueur, Patrick Besson, qui a poussé le livre dans la sélection du Prix Renaudot, a expliqué que l'ouvrage de Koskas, selon lui, était « l'un des plus originaux, des plus intéressants » de la rentrée. « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte », indique par ailleurs Besson, comme les écrivains et jurés du Prix Goncourt, que nous avons récemment interrogés : « Ça dépend du livre, mais il ne faut pas avoir d'œillères », affirmait ainsi Bernard Pivot.

« C’est donc pour mon bien qu’ils veulent que je dégage »

Marco Koskas, interrogé par l'AFP, a qualifié le mouvement des libraires de « chantage » et de « diktat ». « Les libraires devraient s'en prendre aux éditeurs qui ont refusé de me publier, et pas à moi », complète-t-il. Dans une tribune titrée « Des Plumes et du Goudron », dont ActuaLitté a pu prendre connaissance, Marco Koskas insiste : « J’étais déjà très seul face aux éditeurs, pochetrons et puritains unis comme les doigts d’une même main pour rejeter mon manuscrit. Me voilà encore plus seul face à la cohorte des libraires qui, en dépit des règles basiques de loyauté dans une compétition comme un prix littéraire, mettent en demeure le jury de me jeter dehors. »

« L’hypocrisie de l’argument mérite qu’on s’y arrête un instant : “Avez-vous conscience que vous priveriez cet auteur d’une diffusion dans nos 3500 librairies, si vous lui accordiez votre prix ?” disent-ils à peu près dans leur courrier », poursuit l'auteur de Bande de Français.

Il reproche par ailleurs aux libraires de n'avoir même pas fait l'effort de se renseigner quant à la disponibilité de son livre : « Il y a bien des distributeurs comme Hachette ou Interforum, capables de stocker et diffuser quelques exemplaires de mon livre ! Ils ont bien un téléphone pour me contacter, ces gens-là ! Car, contrairement aux contrats d'édition classique, les contrats d'Amazon ne sont pas des contrats exclusifs. Eh oui ! Amazon ne vous met pas le grappin dessus. »



Néanmoins, pour les libraires, individuellement, se procurer et vendre le livre de Marco Koskas relèverait du parcours du combattant...

La deuxième sélection du Prix Renaudot sera connue le 3 octobre prochain.



Un “boycott” désormais suivi

Si l'idée d'un « boycott » du Prix Renaudot et des auteurs qui font partie de son jury a pu être évoquée par les uns et les autres, elle s'est depuis transformée en une opposition, simple, certes, mais franche, de la part des libraires. Ce sont ainsi les associations régionales de librairies indépendantes qui font désormais savoir qu'elles s'associent à l'indignation du Syndicat de la librairie française.

« En intégrant à sa sélection l’ouvrage Bande de Français de Marco Koskas autoédité sur la plate-forme d’Amazon, en en faisant donc la promotion, nous considérons que le prix Renaudot légitime et participe à la mise en danger de la création et de la chaîne du livre », indiquent plusieurs organisations dont la liste est reproduite ci-dessous.