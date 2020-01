Rencontres, signatures : les recommandations tarifaires 2020 de la Charte

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



Tarifs journée et demi-journée 2020

Pour l’année 2020, les tarifs proposés concernent comme chaque fois des interventions suivant la présence pour une journée ou une demi journée. Il ne s’agit pas là d’un nombre d’heures divisibles — même une intervention de 2 heures représente une demi-journée.▪ Les recommandations tarifaires pour 2020 des rencontres : 374,48 € net (445,98 € brut) la journée et 225,92 € net (269,05 € brut) la demi-journée.▪ Les recommandations tarifaires 2020 des signatures : 187,24 € net (222,99 € brut) la journée et 112,96 € net (134,52 € brut) la demi-journée.On retrouver plus d’informations à cette adresse Mais 2020 introduit une petite nouveauté : la mesure de soutien au pouvoir d’achat des artistes-auteur·rices.En effet, depuis le 1er janvier 2020, tous les auteurs et toutes les autrices bénéficient sur leurs revenus d’une prise en charge par l’État d’une fraction de leurs cotisations vieillesse de base répartie comme suit :▪ La totalité de la cotisation vieillesse déplafonnée de 0,40 % assise sur la totalité des revenus artistiques.▪ 0,75 % de la cotisation vieillesse plafonnée, calculée sur la part de rémunération n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale (41.136 € en 2020).Cette prise en charge est déduite :▪ Soit des cotisations précomptées par les diffuseurs et les organismes de gestion collective.▪ Soit des cotisations appelées par l’Urssaf lorsque l’artiste-auteur·rice n’est pas précompté·e.Pour se simplifier la vie, il est toujours possible de retrouver l’outil magique permettant de calculer les cotisations et montants à déclarer, à cette adresse Enfin, la Charte rappelle aux diffuseurs, à toutes fins utiles « qu’ils doivent fournir aux auteurs et autrices qu’ils ont rémunérés, une certification de précompte après paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf ».