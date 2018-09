Rendez-vous à Marseille, en 2019, pour les Rencontres nationales de la librairie

La cité phocéenne accueillera des libraires les dimanche 30 juin et lundi 1er juillet 2019 : les prochaines Rencontres nationales de la libraire prendront en effet place à Marseille. Le Syndicat de la librairie française (SLF) organise tous les deux ans ce rendez-vous de la profession, depuis 2011.

Les libraires réunis lors des Rencontres nationales de la librairie en 2017, à La Rochelle

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après La Rochelle en 2017, le SLF convie les libraires à ses Rencontres nationales de la librairie à Marseille, au Palais du Pharo, pour deux jours de débats, de questionnements du métier et de mise en lumière médiatique, qui ne manque pas de survenir à chaque édition des RNL.

« Plus que jamais nécessaires, ces rendez-vous collectifs sont l'occasion unique de partager ensemble nos doutes, nos expériences et d'ouvrir ces réflexions à nos partenaires qui forment la chaîne du libre. Nombre d'entre nous sont repartis de ces précédentes éditions avec des idées et une énergie nouvelles. Je suis certain que la lumière marseillaise sera propice à ces deux jours de débats autour d'un métier singulier et dynamique », explique Xavier Moni, qui vivra ces RNL pour la première fois en tant que président du SLF.

Les 5es Rencontres nationales de la librairie proposeront aussi la restitution d’études, des plénières sur l’environnement et l’avenir du métier de libraire et plusieurs dizaines d’ateliers spécialisés.



De nombreux moments sont aménagés pour permettre aux libraires de se rencontrer de manière informelle et d’échanger avec d’autres professionnels du livre, auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, acteurs publics…

ActuaLitté assurera bien sûr la couverture de ce moment professionnel.