Rendez-vous en enfer pour le commissaire Ricciardi de Maurizio de Giovanni

Dans la chaleur torride de juillet, alors que la ville se prépare à l’une de ses festivités les plus aimées — la « Carmine », fête napolitaine de l’été —, la mort mystérieuse d’un célèbre chirurgien plonge Ricciardi et son adjoint Maione dans une enquête au cœur des passions humaines... Pour découvrir, que « la chaleur, la vraie, vient de l’enfer ».Maurizio de Giovanni est né en 1958 à Naples, cadre de tous ses romans. Auteur star en Italie, lauréat du prestigieux prix Scerbanenco, son œuvre a été traduite dans de nombreux pays et plusieurs fois adaptée à la télévision.Après les quatre volumes du cycle des Saisons, il entame le cycle des Fêtes avec Le Noël du commissaire Ricciardi. L’Enfer du commissaire Ricciardi est le troisième opus de cette série.[à paraître 5/06] Maurizio de Giovanni, trad. Odile Rousseau – L’enfer du commissaire Ricciardi – Rivages – 9782743647759 – 22 €