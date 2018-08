Rendez-vous mystère avec un illustrateur pour sauver les enfants réfugiés

En 2016, lorsque le gouvernement britannique prend la décision de ne pas recueillir 3000 enfants syriens non accompagnés, la zoologiste et auteure de jeunesse britannique Nicolas Davis lançait #3000Chairs. La campagne, devenue virale sur les réseaux sociaux, invitait les internautes à réaliser et partager une chaise vide de leur création, comme autant de places disponibles pour ces enfants dans les écoles.





Tout a commencé avec le poème The Day War Came ( Le jour où la guerre est arrivée), en réaction et pour que le mouvement perdure, Davies a lancé une campagne Twitter dans la foulée. Depuis des centaines de personnes ont partagé leurs dessins, sculptures, peintures, collages et autres avec le #3000Chairs sur tous les réseaux.



Le poème est depuis devenu un album illustré par Rebecca Cobb publié chez Walker Books. On y suit un jeune orphelin fuyant l’horreur et la destruction de la guerre. Seulement, il se voit refuser l’entrée de l’école, car il n’y a pas de chaise libre pour qu’il puisse s’asseoir avec les autres enfants.



Deux ans plus tard, Nicola Davis mettra en vente quelques-unes des illustrations réalisées par des illustrateurs tels que Steve Antony ou Sophy Henn au profit de l’association Help Refugee. Cette dernière fournit une aide humanitaire aux réfugiés du monde entier. L’évènement se tiendra le 3 septembre à la librairie Foyles de Charing Cross Road de Londres.





Nicolas Davis et l’illustratrice Rebecca Cobb seront présentes pour discuter des évènements qui leur ont inspiré Le jour où la guerre est arrivée ainsi que leur travail au sein de Help Refugees. Elles échangeront également sur la prise de conscience nécessaire pour les causes humanitaires contemporaines et se prêteront aux questions-réponses des personnes présente lors de la soirée.La réservation est gratuite et il est possible de faire un don de 5 £ pour repartir de la rencontre avec une illustration sélectionnée parmi les #3000Chairs réalisés par les auteurs et illustrateurs reconnus du pays. Les dessins seront distribués au hasard, dans des enveloppes vierges. Plus d'information sur le site de la librairie