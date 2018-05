Rendre les livres de la rentrée littéraire accessibles au plus grand nombre

Depuis plusieurs années, l'édition française profite de la rentrée littéraire pour donner un coup d'accélérateur à l'offre de livres accessibles. La 6e édition de la « rentrée littéraire accessible pour tous » aura lieu en septembre 2018, pour qu'un maximum d'ouvrages soit accessible au plus grand nombre de lecteurs non-voyants ou malvoyants. Le Syndicat national de l'édition lance un appel à participation aux éditeurs.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



« L’opération “rentrée littéraire accessible” repose sur la participation volontaire des éditeurs qui fournissent pendant l’été les fichiers de leur rentrée littéraire numérique afin que ceux-ci soient adaptés en format dit “Daisy”, c’est-à-dire un format lisible par les personnes atteintes d’un handicap visuel », rappelle le Syndicat national de l'édition dans un communiqué.

Selon le syndicat, la rentrée littéraire 2017 a vu près de 300 romans disponibles en version accessible dès leur parution, sur les 581 que comptait la rentrée littéraire, dont 94 % des titres présents sur les listes des grands prix littéraires. L'appel à participation du SNE concerne les romans adultes, romans jeunesses et essais grand public qui seront publiés entre fin juin et mi-octobre 2018.

Étape 1 : avant le 22 juin

Retourner par email à Flore Piacentino (fpiacentino@sne.fr) le document Excel avec la liste des titres contenant : titre, auteur, éditeur, ISBN et date de publication. NB : Vous devez disposer du format XML de ces titres. Si, et seulement si, vous ne disposez pas de fichier XML, il est possible de fournir un format EPUB.

Étape 2 : cet été

Vous recevrez de la part de la plateforme Platon (BnF) une demande pour la liste des titres fournis. Vous pourrez alors livrer les fichiers XML des titres directement dans Platon.

Ensuite, dans le cadre de l’« exception handicap », les associations agréées demanderont les fichiers de ces titres aux éditeurs via la plateforme Platon pour les adapter. Les livres ainsi transformés au format Daisy seront uniquement mis à la disposition des personnes aveugles ou malvoyantes dans le respect de la loi.

Lancée en 2013, l’opération « la rentrée littéraire pour tous » initiée par le Syndicat national de l’édition (SNE), en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF), a pour objectif de rendre systématiquement accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes les livres de la rentrée littéraire, dans un format numérique adapté.



Le Centre national du livre (CNL), dans le cadre de sa mission d’aide à la diffusion du livre en direction de tous les publics, finance l’intégralité des frais d’adaptation.