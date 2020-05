Renouer avec la librairie, pas à n’importe quel prix

Comme ailleurs, les habitants du Grand Est sont impatients de retrouver leurs librairies habituelles, tout comme les libraires sont impatients et heureux de retrouver leurs clients. Mais pas à n’importe quel prix.Les services de retrait et de livraison, mis en place au cours des dernières semaines, devraient rester largement accessibles via un contact direct, les réseaux sociaux, sites individuels et le portail régional Deux mois de fermeture auront un impact colossal sur les librairies indépendantes, déjà fragiles en temps normal. Sachant cela, des libraires proposent à leur clientèle bons d’achat ou bons de soutien.Retrait, livraison, bon d’achat ou de soutien, visite dans une librairie aménagée pour limiter les risques, à chacun de choisir la solution qui lui convient le mieux.