Rentrée 2020 de France Culture : place aux livres, aux discussions et aux mots

De nouvelles émissions accompagneront les auditeurs cette année : Arnaud Laporte qui avait mis fin à sa Dispute , inaugurera Affaires culturelles, du lundi au vendredi (19 h-20 h).Grands entretiens, interviews d’experts et coups de projecteurs sur toutes les régions de France et vers l’international, l’émission Affaires Culturelles s’engage pour la culture en se rapprochant des artistes, pour mieux comprendre le processus créatif.Dans un moment où tout le secteur culturel a été fragilisé, il s’agit de montrer que la culture est dans la société, qu’elle en est le reflet, la vibration, parfois la prémonition.Côté littérature, Mathias Enard ouvre La salle des machines. Le romancier et traducteur, prix Goncourt en 2015 avec Boussole, invitera deux invités à partager leur actualité pour nous permettre d’en explorer les secrets et en entendre jouer les ressorts.Que sous-tend ce roman ? Sur quel paysage ouvre-t-il ? Quel en est l’arrière-plan ? Quelle relation les traducteurs entretiennent-ils avec le livre qu’ils traduisent ? Les autrices et auteurs nous entrouvrent la porte de leur salle des machines et nous font visiter leur arrière-cour, pour mieux mettre en avant la puissance de leur écriture. Rendez-vous les dimanches entre 17 h et 18 h.Enfin, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Olivia Gesbert proposera En français dans le texte. Une émission prévue le samedi, de 17 h à 18 h, en deux temps.Temps 1 : un texte (de français le plus souvent, ou d’histoire ou de philosophie) au programme des classes de première ou de terminale, lu d’une belle voix de comédien(ne), analysé et commenté de manière experte avec des professeurs.Temps 2 : une dictée proposée par Rachid Santaki à l’antenne et sur les réseaux sociaux, faite par les auditeurs à l’écoute et en studio par un petit club d’adeptes de l’orthographe. Un programme en deux temps pour les jeunes à l’adresse de toutes les générations.