Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture propose la 6e édition de La rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, grand rendez-vous des professionnels du livre ouvert également à tous les lecteurs et amateurs de littérature.









Cinq rendez-vous seront proposés ces prochaines semaines, pour accompagner la rentrée littéraire

• lundi 10 septembre à Villeurbanne

9 h 30 : la rentrée littéraire des écrivains

13 h 30 : la rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse



• jeudi 4 octobre à Clermont-Ferrand

14 h : la rentrée littéraire des écrivains, Salle Conchon

17 h : Rencontre-dédicaces, Librairie des Volcans



• jeudi 22 novembre à Bourgoin-Jallieu

10 h : la rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse

23 romans et albums présentés par leurs auteurs



Avec 567 romans, dont 381 français, annoncés entre la mi-août et la fin octobre, la rentrée littéraire, bien que plus resserrée que celle de l’an dernier, s’annonce encore pléthorique. Afin de permettre aux professionnels de s’orienter, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture propose une sélection de 11 romans d’auteurs vivants en région.



À ce panorama de la rentrée littéraire s’ajoute la présentation d’une sélection d’albums et de romans à destination de la jeunesse, récemment publiés ou à paraître d’ici la fin de l’année. Écrivains et illustrateurs témoignent de la qualité de la production dans un domaine particulièrement dynamique.



Journées organisées en partenariat avec le TNP, le Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, Libraires en Rhône-Alpes, Libraires Indépendants en Région Auvergne (LIRA), la Ville de Clermont-Ferrand, la librairie Les Volcans, La Médiathèque Départementale de l’Isère, Littérature Au Centre et La Semaine de la Poésie.



La rentrée littéraire des écrivains



Lilian Auzas, Anita (Hippocampe Éditions)

Yves Bichet, Trois enfants du tumulte (Mercure de France)

Sophie Divry. Trois fois la fin du monde (Noir sur Blanc)

Carole Fives, Tenir jusqu’à l’aube (L’arbalète/Gallimard)

Philippe Fusaro, Nous étions beaux la nuit (La Fosse aux Ours)

Patrice Gain, Terres fauves (Le Mot et le reste)

François Médeline, Tuer Jupiter (La Manufacture des livres)

Arthur Nesnidal, La Purge (Julliard)

Emmanuelle Pagano, Serez-vous des nôtres ? (P.O.L)

Pierre Raufast, Habemus Piratam (Alma Éditeur)

Jacky Schwartzmann, Pension complète (Seuil)



La rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse



Marion Achard, Trop de chefs, pas assez d’indiens (Actes Sud)

Antonin Atger, Interfeel (Pocket jeunesse)

Isabelle Damotte, C’est bien trop long à raconter (Motus)

Jérémie Fischer, Les Contes du petit duc (Magnani)

Elsa Fouquier, Le Toboggan (Marcel et Joachim)

Myriam Gallot, Ma gorille et moi (Syros)

Marion Janin, L’Enfant errant (L’Atelier du poisson soluble)

Laure Monloubou, Le Cadeau (Éditions Amaterra)

Fleur Oury, Bonjour printemps (Seuil)

Delphine Perret, Une super histoire de cow-boy (Les Fourmis rouges)

Julie Ricossé, Le Moulin à paroles (Balivernes Éditions)

Marine Rivoal, À moi ! (Rouergue)