Réorganisations et départs au sein du groupe Hachette, aux États-Unis

Plusieurs réorganisations ont eu lieu au sein de Hachette Book Group, aux États-Unis, qui ont conduit à une vingtaine de départs, a annoncé le groupe dans un communiqué. Les réorganisations portent sur différentes maisons d'édition, d'ouvrages religieux ou féministes, qui seront intégrées à d'autres.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un certain nombre de maisons d'édition seront intégrées à d'autres, a indiqué le groupe Hachette à l'Associated Press. La maison d'édition d'ouvrages religieux FaithWords rejoint ainsi les équipes de Worthy et Center Press, précise Publishers Weekly, tandis que l'éditeur féministe Seal Press est aussi concerné par cette mutualisation des équipes.

« Deux douzaines » de départs sont signalées par le groupe, avec parmi eux Mauro DiPreta, vice-président et éditeur chez Hachette Books, cette dernière filiale se retrouvant d'ailleurs intégrée à Perseus Books. Susan Weinberg, vice-présidente du groupe Perseus, prendra par conséquent la direction de Hachette Books. D'après le mémo du PDG de Hachette Book Group, Michael Piestch, Hachette Books publiera 90 livres de non-fiction par an, au sein de Perseus Books.

Autre rapprochement, celui de Da Capo, qui rejoint la structure de Hachette Books, justement, et qui continuera à publier des livres sous ce label au sein de la filiale.

Dans un communiqué envoyé à l'Associated Press, le groupe Hachette explique que ces réorganisations se justifient par une volonté de « concentrer les ressources » au sein des secteurs de croissance afin d'« améliorer » ses possibilités d'investissement à l'avenir.



Lagardère a récemment annoncé de très bons résultats pour le 3e trimestre 2018 aux États-Unis, avec une solide performance (+ 5,1 %) « portée par la dynamique continue de la backlist de Perseus avec notamment le succès de You are a Badass de Jean Sincero ainsi qu’un programme de parutions porteur dont In Pieces de Sally Field chez Grand Central Publishing ».

Ces résultats satisfaisants, outre-Atlantique, étaient quelque peu nuancés par des performances médiocres en Europe.