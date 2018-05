Repenser l'Amérique sous le dôme de la bibliothèque de Brooklyn

C’est pour que chacun puisse donner de nouvelles perspectives sur l’utopie, la démocratie et l’engagement civique que Spacebuster, le dôme transparent, trouvera sa place à la bibliothèque du 11 au 17 juin prochain. Sept jours d'échange et d'écoute pour repenser un pays et faire entendre toutes les voix citoyennes.On retrouvera des intervenants tel que Rachel Aviv, rédactrice au New Yorker qui viendra parler de l’isolement, Francine Prose, nominée au National Book Award, qui s’exprimera sur les romans classiques essentiels. Cette semaine sera également l’occasion de nombreux échanges notamment avec Lola Flash, photographe et activiste de la cause LGBTQ+ ou avec Mike Reiss, auteur des Simpsons à la satire politique caustique.De l’utilisation des espaces publics aux alternatives au système judiciaire déjà établi, la manifestation tend à rassembler architectes, urbaniste, écrivains, artistes et en premier lieu les citoyens pour réimaginer l’Amérique. Le programme complet est disponible sur le site de la bibliothèque. Le président et PDG de la bibliothèque ajoute dans le communiqué de presse : « Democracy Lab est un espace fait pour réfléchir aux problèmes sociaux et politiques contemporains à travers le prisme de la littérature, de l’histoire, de la musique, de l’art et de la satire. »