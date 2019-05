Repenser les espaces des bibliothèques, restructurer les bâtiments

Destinée aux professionnels des bibliothèques, aux élus locaux et aux professionnels de l'architecture, cette journée interrogera les problématiques de la rénovation des bibliothèques et de la réutilisation de bâtiments existants pour y aménager des bibliothèques. Les tables rondes et présentations donneront le parole à des élus, bibliothécaires et architectes qui ont travaillé ces dernières années sur ce type de projets.Programme- 9h : Accueil- 9h30 : Introduction- 10h : Restructurer la bibliothèque de Carré d'Art : une histoire au passé proche ; Luca Lotti, architecte- 10h30 : Le chantier de rénovation de la médiathèque Emile Zola à Montpellier ; Gilles Gudin de Vallerin, Directeur et Conservateur général du Réseau des médiathèques de Montpellier- 11h : Requalifier un bâtiment existant en bibliothèque (Table ronde) ; Cabinet Sogno architecture / Atelier Novembre / Cécile Cormary, architecte- 12h30 : Déjeuner libre / visite possible de la bibliothèque du Carré d’Art- 14h : Présentation de la mission « Aménagement intérieur des bibliothèques et commande publique » ; Inspection générale des bibliothèques et le ministère de la Culture- 14h30 : Concevoir ou repenser des bâtiments hybrides ; Renaud Calvat , maire de Jacou et vice-président en charge de la Culture du département de l’Hérault / Bruno Vatan, délégué à la culture de Colomiers- 15h30: Transformer les bibliothèques en équipements culturels de proximité (Table ronde) ; Isabelle Boisson, déléguée à la Culture de Sumène / Joseph Almudever, architecte / Michel Etienne, directeur de la bibliothèque municipale de Nîmes- 16h15 : ConclusionVisite possible de la bibliothèque du Carré d’ArtInscriptions et détails de la journée ici.