Replays, podcast et conférence : tout l'audio dans Tootak

Face à la prolixité et l’inextricabilité de l’offre audio actuelle, Tootak propose de réunir tout le contenu audio en une seule plateforme et offre un accès facile à des milliers de podcasts, de replays radio, de livres audio et de conférences.









À l’heure où les usagers sont hypersollicités, l’audio est un format qui séduit. Écouter ce que l’on veut quand on veut et où on veut : voilà la maxime qui a guidé le projet et qui a fait naître Tootak, la première application française entièrement dédiée à l’audio. La force de ce médium, comme l’explique Pierre Denis, cofondateur de l’innovation, réside dans le fait qu’il puisse être consommé tout en faisant d’autres choses en même temps.



Il explique néanmoins que, si le format est convaincant, la faiblesse de l’audio est la difficulté pour les consommateurs d’accéder à toute l’offre disponible. Dès lors, l’émergence de nouveaux outils remédiant à ce mal était une nécessité, et surtout une opportunité que Pierre Denis et Olivier Locufier, les deux fondateurs de Tootak, ont su saisir.



Dans la bibliotèques des stars

Le potentiel de l’audio réuni en une application



En effet, Tootak tire profit de ces avantages et regroupe à l’heure actuelle plus de 2500 podcasts, 1700 livres audio, 250 conférences, 2500 replays radio, mais aussi des cours de langues, des tutos, etc. : des milliers de fichiers divers et variés, accessibles gratuitement et sans publicité, sur iOS et Android.



L’internaute peut également sauvegarder ses contenus hors connexion sous la forme de playlists et les partager à sa guise. Dans les prochains mois, il est prévu qu’en plus du français, des podcasts soient proposés en six langues.



Une recherche simple et intelligente



Simplicité et personnalisation en sont les mots d’ordre. Sur Tootak, la recherche de l’utilisateur est boostée, et donc facilitée, par l’intelligence artificielle qui permet un flux hyperpersonnalisé en fonction des centres d’intérêt et du temps d’écoute dont chacun dispose.

Et une éditorialisation de qualité



Véritable melting-pot regroupant sujets d’actualité, littérature, technologie, gastronomie, économie, santé et bien d’autres encore, Tootak a de quoi assouvir la soif de tous les auditeurs. La qualité de l’application réside dans la mise en valeur de tous ces contenus par une équipe de passionnés de l’audio qui chinent et dénichent les meilleurs podcasts.



En ce qui concerne les livres audio, Tootak noue des partenariats avec des maisons d’édition renommées telles que Flammarion, Gallimard, Hachette, etc. Récemment, Tootak a lancé Le Mag, un magazine hebdomadaire dédié à l’univers du podcast, qui traitera chaque semaine d’un sujet d’actualité ou d’un thème de société pertinent ; le but étant de mettre en valeur de nouveaux talents créateurs de podcasts natifs.



Pour en apprendre davantage sur l’expérience Tootak, ses fonctionnalités et son catalogue, rendez-vous ici !