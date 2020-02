Réponse de l'IRCEC : “déclarations approximatives et déformant la réalité”

« Nous avons été surpris de voir paraitre un article portant sur l’IRCEC le 17 février dernier sans avoir été contactés en amont pour vous permettre de croiser certaines informations, à minima celles ayant un caractère règlementaire.[Ndlr : et nous maintenons qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation du président de l’établissement pour faire notre travail, surtout en regard des éléments divulgués dans l’entretien. Et plus encore en regard des commentaires qui ont suivi Pour le reste — et dans le respect du droit de la presse et de liberté des journalistes — nous comprenons que dans le cadre d’une interview vous restituiez les propos de M. Lionel EVRARD, administrateur démissionnaire, quand bien même nous avons bien conscience que ce dernier utilise tous les moyens à sa disposition pour nuire à notre institution.Ainsi, et uniquement pour ce qui concerne les approximations réglementaires, dans la mesure où votre média est une source d’information pour les auteurs, votre article amène les précisions et réponses qui suivent »Le texte est disponible en téléchargement ou en consultation ci-dessous. Ne disposant que du fichier PDF, nous présentons par avance nos excuses aux lecteurs pour l'inconfort possible de la lecture. Et l'encourageons à télécharger le fichier pour une consultation plus aisée.