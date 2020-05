Reprise d'activité, retour du public... Une aide pour les bibliothèques territoriales

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les associations professionnelles avaient pris les devants : prenant acte de la volonté du gouvernement de rouvrir les bibliothèques et autres établissements de prêt le 11 mai dernier, les organisations avaient publié une série de recommandations et préconisations pour que la reprise des activités et le retour du public s'effectuent dans les meilleures conditions possible.Les services du ministère de la Culture, en collaboration avec ces mêmes associations professionnelles (Association des bibliothécaires de France, l’Association des bibliothécaires départementaux, l’Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France, Bibliopat et l’Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale), ont publié un document synthétique, présenté comme une « aide pour la reprise d'activité et la réouverture au public ».Le document recense des mesures générales (nettoyage du mobilier, équipement de protection des agents), mais surtout les dispositions portant sur le traitement des collections. En matière de quarantaine des documents, le minimum reste de 3 jours, en l'absence d'éléments plastiques, mais peut atteindre 10 jours dans le cas des documents plastiques comme les CD ou DVD. Certains types d'ouvrages, comme ceux comportant des éléments textiles, sont toujours en attente des recommandations du Haut conseil de la santé publique.Concernant l'accueil du public, le ministère de la Culture semble partisan d'une reprise en différentes phases, progressive, avec une présence des usagers toujours interdite dans les locaux, puis limitée, avant une reprise des animations et enfin un retour à la normale. Le ministère fournit également quelques conseils sur les services de retrait et de portage de documents.Le document du ministère renvoie notamment, pour des informations à jour et plus précises, au site Biblio-Covid