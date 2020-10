Résidences : le Chalet Mauriac accueille Angelo Plessas et Lilian Coquillaud

Photographie : Chalet Mauriac, Henry Salomé, CC BY SA 3.0

Accueilli en résidence d’écriture Transmedia au Chalet Mauriac, Angelo Plessas s'attèlera à son projet This side of forever/De ce côté-ci de l'éternité, en partenariat avec La Forêt d’Art Contemporain (Parc Naturel régional des Landes de Gascogne).« Le projet que nous souhaitons mettre en place avec Angelo consiste en la création d’une pièce numérique ayant deux versants. Un versant ayant pour objectif de mettre en avant le projet de la Forêt d’Art Contemporain avec une cartographie, l’évocation de parcours, d’œuvres ou encore d’éléments significatifs du territoire (faune, flore, géographie, culture locale, etc.) et un autre versant, définit par le premier, consistant à mettre en œuvre l’éventail créatif de l’artiste, c’est-à-dire le développement de son univers, de ses théories et de sa vision », indique Irwin Marchal, Commissaire d’exposition de la Forêt d’Art Contemporain.Lilian Coquillaud, lauréat de la résidence BD 2020, sera pour sa part accueilli au Chalet Mauriac du 12 octobre au 4 décembre 2020. Il travaillera à son projet de roman graphique, D’une légèreté à coup sûr (titre provisoire). Le récit s’ouvre sur le portrait d’une jeune femme déconnectée d’elle-même et du monde, trouvant refuge au cœur des Hautes-Corbières.Lilian Coquillaud est l'auteur des bandes dessinées Les Peuples Oubliés, sur un scénario de Julien Berteaux, éditions Paquet (2011), Phantasia, éditions Tapages Nocturnes (2018) ou encore Dès l’Aurore, Presses Universitaires de Perpignan (2019).