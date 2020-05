“Résistance culturelle” : 46 auteurs réunis autour d'un roman collaboratif

Le principe résidait dans la ténacité, la régularité : chaque jour, un écrivain publiait un chapitre, à 12 h. Et avec lui, un plasticien pour occuper visuellement l’espace de la page. « Malgré l’apocalypse actuelle, nous voulons démontrer que nous sommes toujours là, en contact avec le public. »Un travail sans filet de sécurité, débarrassé du temps de l’édition, du travail sur les textes : une matière brutale, où perdre l’équilibre menaçait à chaque journée. « Pour l’instant, nous souhaitons offrir une évasion, dans une respiration. Et un jour, dès que cette pandémie sera achevée, recommencer à respirer librement. Lorsque le monde rouvrira, nous serons là pour vous recevoir à bras ouverts. » Bode Inspiratório , est un projet original qui a vu le jour en portugais, mais rapidement, il a été traduit – en français notamment par Joana Cabral (traducteur de Catarina Sobral et Madalena Moniz, pour deux livres d’Helium), avec l’aide de Françoise Bourchenin – membre du collectif de traducteurs Art Sapiens.Tout a été publié sur Facebook, repris sur un site en anglais, Escape Goat . Et les traductions produites en espagnol, allemand ou encore italien.Un moyen de triompher des frontières, estime Mário de Carvalho, qui signa le tout premier texte, Bouc imaginaire.Le 46e chapitre, Éloge de la caverne, peut être consulté à cette adresse