Retenu pour le prix Renaudot printemps, Claro refuse la “mascarade”

Rendez-vous en septembre, certes, mais sans Claro, donc. Le prix Renaudot avait accusé le coup du départ de Jérôme Garcin , dans un premier temps, puis une vingtaine de jours plus tard, de Jean-Marie Gustave Le Clezio Préoccupés par les conséquences de l’affaire Matzneff, ces jurés ont pris leurs distances, mais les autres demeurent. Et pourtant tout fier d’annoncer à la presse que les jurés avaient établi leur sélection en télétravail, le président se voit objecter une fin de non-recevoir.« Je vous remercie d’avoir pris la peine de le lire (ou de le feuilleter), mais il se trouve que je ne souhaite ni voir mes livres “récompensés” par un prix, ni même figurer sur une liste de prix », indique Claro sur Le Clavier cannibale Il est notoire, en effet, que l’écrivain n’a pas le goût des récompenses. En février dernier, il avait accepté celui remis par la revue La Ronde « et qui vaut le détour ». Et l’écrivain d’insister : « Mais, heureusement, il s’agit d’un prix très particulier, le seul qu’il m’était possible, finalement, de recevoir avec joie et fierté. » En l’occurrence, il s’agit du Grand Prix du Hasard, où un ouvrage et son lauréat sont tirés au sort parmi 336 romans publiés à la rentrée. On savoure le sens de l’ironie. Surtout que la revue garantie de ne lire aucun des ouvrages de ladite rentrée. La preuve en images, pour l’édition 2019.Mais le Renaudot, fut-il printanier, Claro n’en veux pas. « En ces temps où la question du masque est sur toutes les lèvres (à défaut du masque lui-même), je n’ai aucune envie de participer à quelque mascarade que ce soit », écrit-il. Et moins encore – ou plus encore, c’est selon – à une mascarade « patronnée par des écrivains aussi talentueux et prestigieux que le sont, pour ne citer qu’eux, messieurs Beigbeder, Guidicelli et Besson ».Un rejet qu’il qualifie de geste barrière – une protection qu’il serait nécessaire d’appliquer en littérature.Quant à la sélection, la rédaction attendra que le jury descendu en plein vol et de son piédestal daigne nous la faire parvenir pour en faire état. L'adresse n'a pas changé : contact@actualitte.com.Merci, monsieur Claro.