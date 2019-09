Retirer son colis Amazon dans une Maison de la presse

Nantua01, CC BY SA 4.0

Pour l’heure, l’expérimentation porte uniquement sur une centaine de lieux de collecte du réseau — il est de fait en test depuis la fin du mois de juillet. Cette solution vient compléter le système de casiers que la firme a installé en France et ailleurs, et qui permet déjà le retrait des achats. Occasionnant parfois des problèmes de voisinage sérieux , comme ce fut le cas pour la librairie Quai des mots.Le principe d’Amazon Counter est déjà en vigueur en Italie et au Royaume-Uni et continue donc son déploiement en Europe.Pour les clients, il s’agit d’une solution classique — les points Mondial Relay disposent depuis longtemps de ce type de partenariat facilitant la vie en cas de livraison. Dans le cas des Maisons de la Presse, le client disposera de 14 jours pour venir retirer son bien, après notification par email de son arrivée.Ce qui est plus étonnant, c’est de voir une enseigne travailler de concert avec Amazon, relayant donc l’influence de l’entreprise sur le territoire. Connues pour son prix littéraire, qui avait récompensé Olivier Norek lors de l’édition 2019, les Maisons de la presse (groupe NAP) se présentent comme des librairies — et l’on sait combien ce secteur n’apprécie pas vraiment Amazon.Certes, l’offre est bien plus large — incluant suivant les boutiques jouets, cadeaux, papeterie, multimédia et presse, etc. — mais le livre est tout de même revendiqué comme un point majeur de leur stratégie. Les propriétaires des boutiques pourront toujours faire grise mine en voyant débarquer un client venu retirer son livre…