Retour à un accès libre et gratuit pour la médiathèque Les 4 Chemins de La Trinité

Le point final d'une polémique ? En début d'année, la municipalité de La Trinité, dans les Alpes-Maritime, décidait de rendre payant l'accès à la médiathèque Les 4 Chemins pour les non-résidents de la commune. Une première en France, très critiquée par les professionnels et une partie des administrés. La municipalité est revenue sur cette mesure et met en place un accès libre et gratuit au bâtiment et à la lecture, pour tous, mais un abonnement annuel de 30 € pour les emprunts et l'accès aux postes informatiques pour les non-résidents.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Quelques semaines après l'intense polémique autour de la mise en place d'un forfait payant de 30 € annuels pour entrer dans la médiathèque Les 4 Chemins, la municipalité de la Trinité fait machine arrière, comme annoncé il y a quelques jours. « [Le règlement intérieur] prévoit en l’occurrence un accès libre et gratuit au bâtiment et à la lecture pour tous », précise ainsi la municipalité dans un communiqué.

Ce règlement « sera entériné lors du prochain conseil municipal. Il est d’ores et déjà demandé à l’équipe de la médiathèque de le faire vivre et de l’appliquer », a précisé la mairie. Si l'accès à la médiathèque est désormais gratuit, celui aux services reste soumis, pour les non-résidents de La Trinité, à un abonnement annuel, comme le précise l'équipe municipale.

Résidents de la commune de La Trinité : Une gratuité totale pour l’ensemble des services qui y sont proposés : poste informatique, emprunts, utilisation du portail d’offres culturelles sur le site internet…

Non-résidents de la commune de La Trinité : Abonnement annuel de 30 euros pour l’ensemble des services qui y sont proposés et gratuité pour les enfants de moins de 11 ans accompagnés.

La municipalité rappelle dans son communiqué « que lors du vote de la délibération en assemblée municipale du 14 décembre 2017 [qui introduisait le principe d'un accès payant pour les non-résidents de La Trinité, NdR] aucun vote contre a été enregistré [sic] et que l’opposition s’est abstenue ». Elle indique par ailleurs regretter « l’emballement et médiatique et polémique consécutif au simple fait de mettre en application un règlement intérieur comme dans toutes les médiathèques de France et de Navarre ».

En effet, l'Association des Bibliothécaires de France avait rapidement interpellé la municipalité pour indiquer que l'accès payant à la médiathèque pour les non-résidents de La Trinité pourrait s'apparenter à une « discrimination territoriale ». En réponse, le communiqué de la commune assure qu'elle « n’a en aucun cas été saisie par quelque autorité que ce soit concernant cette décision ».

« Notre priorité est de valoriser l’offre documentaire et culturelle de cet équipement d’exception », termine la municipalité. « En effet, à l’appui des statistiques et des enquêtes de satisfaction recueillies trop peu d’usagers de la médiathèque et de résidents de la commune connaissent l’ensemble des services qui y sont proposés. Or, il est évident que le rayonnement culturel ne doit pas se restreindre à une catégorie de citoyens, mais qu’il doit au contraire s’ouvrir à tous. C’est l’objectif politique qui a été donné pour les 3 prochaines années. »