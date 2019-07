Rétro Chic et Gravures de mode : l'agenda de la BnF s'habille pour 2020

Illustration de couverture : George Barbier, « La roseraie. Robe du soir, de Worth », La Gazette du bon ton, no 3, 1922 BnF, Réserve des livres rares

Femmes en manteau, Paul Iribe Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe, 1908 BnF, dép. Arts du spectacle Robe et ombrelle Christiane Jo à la journée des Drags à Auteuil, 28 juin 1935 Séeberger frères, photographie BnF, dép. Estampes et Photographie

Pour 2020, l’agenda de la BnF revêt sa plus belle parure, car le thème de cette année est « Rétro Chic — Gravures de mode »Saison par saison et mois par mois, l’agenda de la BnF explore les classiques et les tendances de la mode féminine et masculine du XVIe au XXe siècle : fourrures, robes, costumes, tenues de mariage, sous-vêtements, mais aussi coiffures et accessoires, des plus sobres aux plus invraisemblables.La richesse des collections de la BnF permet de rencontrer au fil des pages le couturier Paul Poiret, qui avait pour ambition d’« habiller l’époque » mais également Christian Dior, ou encore Coco Chanel. Avec eux défile un florilège de créations, sous l’œil de photographes de l’élégance comme les frères Séeberger.La littérature, que la mode a parfois inspirée, est également à l’honneur, de La Bruyère à Balzac, de Proust à Charles Perrault… À retrouver également les revues du début du XXe siècle comme La Gazette du bon ton et Monsieur, ainsi que les illustrations de George Barbier, Georges Lepape ou Paul Iribe, ou encore quelques caricatures et excentricités vestimentaires.