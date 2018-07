Retrouver les Actes des 4e Assises de l'édition du Salon du livre de Genève

En 2018, les quatrièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève ont ouvert de nouvelles pistes de réflexion autour de l’Afrique, de la Francophonie, conviant aussi des figures de l’édition américaine. Rendez-vous international, ces journées professionnelles, coorganisées avec ActuaLitté, produisent pour la première fois des Actes.





Déclinées en deux grands thèmes – Assises du livre en Afrique et Assises de l’édition suisse et francophone – ces journées professionnelles ont réuni plus de 350 acteurs de l’édition, représentants des pouvoirs publics et responsables culturels.

Cette année, se tenait également une rencontre inédite entre librairies francophones et éditeurs suisses romands. De même, une session de travail fut organisée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants. Et les éditeurs québécois ont eu l’opportunité d’échanger avec des traducteurs et éditeurs suisses alémaniques, dans la perspective de l’invitation du Canada à la Foire du livre de Francfort en 2020.

Si les salons nationaux ne manquent pas, rares sont les places qui offrent une représentativité et des ressources aussi complètes qu'à Genève. La Tunisie parle avec le Québec, Penguin Books rencontre les éditions romandes Torticolis, et le Ministre de la Culture de Côte d’Ivoire s’entretient le directeur général de l’ONU et les bibliothèques interculturelles de Suisse font face à la New York public Library.

Une telle émulation parvient à favoriser les mises en relation, et par conséquent, à amplifier la dynamique qui s’instaure entre éditeurs, libraires, diffuseurs, bibliothécaires, responsables politiques et culturels – et leurs collaborations.



Les Actes ici proposés reprennent l’intégralité des échanges, débats, discours et présentations qui se sont déroulés au cours des Assises. Un document essentiel pour qui n’aura pas eu la chance de se rendre à Genève – et l’occasion de montrer la pertinence des interventions qui y furent accueillies, tout comme l’expertise des participants.

Ayant porté avec audace et intelligence ces rencontres tournées vers les professionnels, les Assises de l’édition sont plus qu’un rendez-vous : c’est un moment attendu par les acteurs du livre.

Leur qualité est reconnue, leur nécessité ne fait plus aucun doute.

Il est possible de télécharger les Actes des Assises cette adresse. Une version papier proposée en Impression à la demande est également disponible, avec le concours des Éditions du Net.

ActuaLitté est partenaire des Assises depuis 2017.