Retrouvez l'actualité de l'année 2018 en photos

#ALBUM PHOTOS – 2018 s'achève bientôt avec son lot d'événements marquants ou inédits. Qui mieux que l'AFP, à travers le regard acéré et les témoignages de ses photographes, pour nous permettre de revivre et d'appréhender les temps forts collectifs ou intimes d'une année écoulée ?









Sur tous les terrains, aux quatre coins de la planète, leurs photos racontent des histoires poignantes ou insolites, parfois dans les coulisses d’événements majeurs. Elles constituent la principale – parfois la seule – source d’information.

Avec près de trois cents clichés, l'année 2018 se présente sous nos yeux comme un véritable récit photographique. Avec cinq portfolios originaux, dont l’un rendant hommage à Shah Marai, chef des photographes de l’AFP à Kaboul tué en avril dernier, qui montre – toujours et encore – que dans chaque instant se trouve une part d’humanité.

De 2018, on retiendra la poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong Un, l’enlisement de la situation syrienne, la question de l’accueil des réfugiés, des catastrophes naturelles de plus en plus dévastatrices et la victoire de l’équipe de France de football à la Coupe du monde.



L’Annuel invite aussi à revenir sur une actualité moins visible ou passée sous silence, telle qu’une manifestation de cerfs-volants en palestinienne, la terrible situation des populations déplacées en RD Congo ou encore la crise humanitaire qui touche le Yémen.



< >



Sans oublier des témoignages d’un quotidien méconnu lointain et souvent enchanteur. L’Annuel 2018 reflète les coups de cœur de la rédaction, il illustre la diversité et la qualité de la production de l’Agence.

Chaque photographe raconte les coulisses de son reportage. C’est l’histoire de notre planète qui est ainsi rapportée, en news et en magazine, dans ce que le photojournalisme dit de l’instantané comme du temps long.





(à paraître décembre 2018) Annuel 2018 de l’AFP – La découverte – 9782348040788 – 29,90 €