Retrouvez les personnages de Game of Thrones à la FNAC Ternes

(photo d'illustration : SilentPlot - Pixabay License)





La collection de Robert Ball, intitulée Beautiful Death, est d'ores est déjà exposée dans la galerie photo de la Fnac Ternes, au 4e étage. Ces oeuvres ont été réalisées en collaboration avec HBO et les affiches mettent à l’honneur les personnages disparus dans la série. Une occasion de verser quelques larmes en repensant à la fin de la saison 3...De plus, le 11 mai 2019, une rencontre autour de la saga sera organisée en présence de membres de l’association La Garde de nuit. Cette dernière a créé un site Internet ayant pour but de regrouper les fans francophones de la saga de George R.R. Martin et à rassembler les connaissances sur son univers.Ses membres parlent davantage des événements issus des livres que ceux des épisodes de la série. Ils détiennent d'ailleurs une chaîne Youtube pour les intéressés.Une réplique du trône de fer, symbole de la série, sera également installée à l’entrée de la Fnac afin de permettre à tout ceux qui le souhaitent d’y prendre place.Robert Ball est un artiste anglais et fan de la série Game of Thrones. Il a d'ailleurs participé, en 2013, à l'événement Dead Space organisé par Geek-Art autour de l'univers de la saga. Pour l'occasion, il avait également présenté des portraits de personnages phares de Westeros.Si vous êtes intéressés par l'exposition, rendez-vous au 26/30 avenue des Ternes (Paris 17e).