Revue Graminées, pour prendre des nouvelles de la littérature internationale

Motiver la découverte et la lecture de nouvelles et d'auteurs étrangers, voilà le double défi que se lance la Revue Graminées et ses cofondatrices, Ève Vila et Nathalie Tournillon. Le texte court, à l'heure où le manque de temps pour la lecture est souvent mis en avant, reste curieusement boudé par une grande partie des lecteurs français, et la revue cherche à corriger cette anomalie.« Chaque numéro regroupera des auteurs originaires du monde entier. Autant de voix singulières qui se côtoient et se font écho autour d’un thème unique, pour confronter des visions du monde », indiquent les cofondatrices. Pour le premier numéro, le thème choisi est les couples, avec 10 nouvelles d'auteurs du monde entier pour l'explorer.Selon les cofondatrices, la revue vient combler « un espace à investir », celui de la nouvelle étrangère. « Certains des auteurs que nous avons choisis sont reconnus dans leurs pays, mais méconnus en France », indiquent-elles. Bien entendu, le fait de se confronter à des auteurs de cultures étrangères permettra de multiplier les points de vue sur un même thème.Pour le premier numéro, les auteurs invités sont les suivants : Olufunke Ogundimu (Nigeria), NoViolet Bulawayo (Zimbabwe), Marcial Gala (Cuba), Carl-Keven Korb (Canada), Geetanjali Shree (Inde), Soukhbat Aflatouni (Ouzbékistan), Alison Louise Kennedy (Écosse), Guéorgui Gospodinov (Bulgarie), Laura Elizabeth Woollett (Australie), Sue McCauley (Nouvelle-Zélande).Éléments indispensables de l'équation, les traducteurs réunis pour ce numéro inaugural sont Gersende Camenen (espagnol), Annie Montaut (hindi), Marie Vrinat-Nikolov (bulgare) et Filip Noubel (russe). Si le graphisme de la Revue Graminées est assuré par Mathilde Dubois, les illustrateurs présents sont Amélie Patin, Camille Deschiens, Antonin Guillot, Raphaëlle Macaron et Louise de Crozals.La revue est en vente par l'intermédiaire d'un financement participatif , avec un exemplaire disponible pour 20 € minimum.