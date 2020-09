Ricardo Franco Levi élu vice-président de la Fédération des éditeurs européens

Un Italien pour les guider tous. Peut-être. Pour les deux prochaines années en tout cas : Ricardo Franco Levi, créateur de la loi du même nom, qui en Italie régit la vente de livres et limite les remises possibles, sera aux côtés de Peter Kraus vom Cleff pour la présidence de la FEE.



Le second prendra la tête de l’organisation jusqu’en 2022, et Franco Levi lui succédera pour les deux années suivantes. Pour la première fois de sa création, la FEE s’est réunie de façon virtuelle, afin de procéder aux votes. Pour l’heure, Franco Levi est vice-président, et ne basculera donc à la présidence qu’en 2022.



« Cette mission est une reconnaissance de la qualité, du rôle et du poids de l’édition italienne en Europe. Ainsi que du prestige international de l’AIE, acquis à travers plus de 150 ans d’histoire, dans la défense et la protection du monde du livre — avec une attention toute particulière portée au droit d’auteur et à la liberté d’expression et d’édition », indique-t-il.





crédit photo : au centre, Ricardo Franco Levi - ActuaLitté, CC BY SA 2.0