Ricardo Franco Levi réélu à la présidence de l'association des éditeurs italiens

Pour le 150e anniversaire de l’association italienne des éditeurs (Associazione Italiana Editori, AIE), l’assemblée générale réunie à Milan a abouti à ce que soit reconduit pour son mandat l’actuel président.Ricardo Franco Levi sera en poste pour les deux prochaines années, avec notamment la charge de conduire la délégation italienne lors du salon du livre de Paris 2021 « La lecture, ou pour être plus précis, le manque de lecture relève d’une urgence nationale. Nous ne parlons pas de nous. Nous ne parlons pas pour nous. Nous parlons de l’Italie et pour l’Italie », a-t-il souligné.« Nous surveillerons avec une attention et une détermination constantes la mise en œuvre d’une politique crédible et substantielle pour la lecture et le livre. Tout comme nous allons veiller à la protection du droit d’auteur », ajoute-t-il.Que ce soit pour l’Europe, où l’édition revendique une première bataille remportée, mais également au niveau national, « pour la transposition de la directive, la traduction en droit italien de ce qui a été approuvé par l’Europe ».Au cours de cette journée, ont été également élus les différents présidents de groupes :Marco Tarò (Gruppo Editoriale Mauri Spagnol) président du groupe LittératureAndrea Angiolini (Il Mulino) président du groupe universitaireGiovanni Bonfanti (Rizzoli Education) président du groupe PédagogiqueDiego Guida (Guida Editori) président du groupe des éditeurs indépendants